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 Общество, Здоровье
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 Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий

Украинцы будут возвращаться из Италии в Украину на Пасху, поэтому проникновение коронавируса в страну может увеличиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

"Италия – достаточно популярная в туристическом плане страна. Украина тут в более выгодном положении, так как не является экономической Меккой. У нас не так много встреч, конференций, выставок и так далее. К тому же, у нас нет крупных общин выходцев из Юго-Восточной Азии. Этот момент тоже имеет значение. Но вообще попадание вируса в страну – это был лишь вопрос времени. Тем более, люди будут возвращаться из Италии в Украину на ту же Пасху. А значит, проникновение коронавируса в страну может увеличиться. Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно. Очевидно, некоторые случаи заболевания будут упускаться. Ни одна система в мире не сможет предотвратить все угрозы. Ну, разве что за исключением закрытых стран типа Туркменистана и Северной Кореи", – отметил иммунолог.

Он не исключает, что после спада в летний период осенью коронавирус может вернуться с большей силой.

"Еще один вопрос – готовы ли наши граждане заявлять о наличии симптомов, которые похожи на те, что есть при коронавирусе? Учитывая то, как у нас люди относятся к тем, кто потенциально заражен или был эвакуирован из Китая. Люди прибывают в Украину не только из Италии и Китая, но и из других стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Как вирус будет вести себя в дальнейшем – сказать сложно. Мы видим, что он мутировал. Можно предположить, что в летний период в Северном полушарии вирус никуда не денется. А осенью вернется с еще большей силой. Китай предпринял беспрецедентные меры, чтобы предотвратить передачу вируса. Они дали результат. Но нельзя исключать, что вирус мог пойти на спад как раз на время проведения этих мероприятий. В Китае процент умерших из числа заболевших составляет 2%, в Италии – около 4%. Теоретически это можно объяснить тем, что в Италии больше людей пожилого возраста. Но пока это только гипотеза", – резюмировал Лапий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3180303
 
 
 Топ комментарии
 
Веселье только начинается ....
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обычные прогнозы для пандемии...к сожалению
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Прогноз подкрался незаметно Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 7499
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Коротше кажучи, всі прогнози невтішні...
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обычные прогнозы для пандемии...к сожалению
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На Пасху лобызать потные руки Попов в храмах в тесной толпе,это уже не коронвирус...а дебилизм..
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Так попы первые и полягут. Зацелуют короновирусом до кондратия.
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Обїявляется посадка на рейс Милан - Карантин. М не говорите потом, что я вас не предупреждал.
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К тому времени тут своего коронавируса столько разведём - хватит на весь Евросоюз.
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правильно,пусть продолжают сраки и очки драять в Италии пенсам,нефиг домой ехать !
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дались вам ті сраки...
прям ні про що інше і думати не можете...
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Цены на нефть на мировом рынке упали из за коронвируса - газета "Мордовский Моряк" Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 7078
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Який Великдень?Эта зараза уже у нас.Нужно срочно Раду собирать, и Давать Авакову,врачам чрезвычайные полномочия,вводить уголовку за неподчинение требованиям врачей и полный карантин всем клерикалам.Как православным ,так и сектам.Раду нужно переводить на круглосуточный дистанционный график работы.Тут нужно крутиться,как белка в колесе.
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К середине апреля мухи и тараканы разведут новый вид пандемии-Тараканмухавирус
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Тем временем нефть Брэнд упала до 34 за бочку...коронавирус валит даже нефть с газом Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 8071
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Китайские учёные установили, что 99% все заболевших в Китае употребляли соевый соус в больших количествах.
Местным соевым самое время задуматься о своём невесёлом будущем.
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А в Италии они Пасху не могут отпраздновать? Зачем же подставлять родных и знакомых? Люди повертатимуться з Італії на Великдень, через це проникнення в країну коронавірусу може збільшитися, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 7985
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Если бы зебилы не были еще и до..л..*******,то давно закрыли бы границу. И с всранным лугандоном в том числе.
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Завтра на РАБсси паника..падение рубля до 100 за бакс.а нефть до 25...Путлер всех переиграл...
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А гривня яким боком до ціни на нафту у рублі??
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Завтра как раз посмотрим по курсу гривни насколько украинская економика связана с кацапской за 6 лет войны
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мир дружба водка,а РАБссия дохлятина, наш братан Люди повертатимуться з Італії на Великдень, через це проникнення в країну коронавірусу може збільшитися, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 7535мышиодиннарот
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"В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно" - ну прям гири на руках и ногах. К сожалению "Неспроможність" - это второе имя любой украинской власти.
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Всем гастерам на вьезде в Украину ставить на лоб печать чтобы люди их сторонились
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Китайские мобильники заражены коронвирусом,это капец...на мусорник понесу китайское дерьмо...
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І мізки свої не забудь викинути, бо вони тобі не потрібні
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Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий
Кэп?
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