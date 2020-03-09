 Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

"Италия – достаточно популярная в туристическом плане страна. Украина тут в более выгодном положении, так как не является экономической Меккой. У нас не так много встреч, конференций, выставок и так далее. К тому же, у нас нет крупных общин выходцев из Юго-Восточной Азии. Этот момент тоже имеет значение. Но вообще попадание вируса в страну – это был лишь вопрос времени. Тем более, люди будут возвращаться из Италии в Украину на ту же Пасху. А значит, проникновение коронавируса в страну может увеличиться. Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно. Очевидно, некоторые случаи заболевания будут упускаться. Ни одна система в мире не сможет предотвратить все угрозы. Ну, разве что за исключением закрытых стран типа Туркменистана и Северной Кореи", – отметил иммунолог.



Он не исключает, что после спада в летний период осенью коронавирус может вернуться с большей силой.



"Еще один вопрос – готовы ли наши граждане заявлять о наличии симптомов, которые похожи на те, что есть при коронавирусе? Учитывая то, как у нас люди относятся к тем, кто потенциально заражен или был эвакуирован из Китая. Люди прибывают в Украину не только из Италии и Китая, но и из других стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Как вирус будет вести себя в дальнейшем – сказать сложно. Мы видим, что он мутировал. Можно предположить, что в летний период в Северном полушарии вирус никуда не денется. А осенью вернется с еще большей силой. Китай предпринял беспрецедентные меры, чтобы предотвратить передачу вируса. Они дали результат. Но нельзя исключать, что вирус мог пойти на спад как раз на время проведения этих мероприятий. В Китае процент умерших из числа заболевших составляет 2%, в Италии – около 4%. Теоретически это можно объяснить тем, что в Италии больше людей пожилого возраста. Но пока это только гипотеза", – резюмировал Лапий.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.