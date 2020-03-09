 Апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива в Италии заблокирован из-за коронавируса, - адвокат Рапетти

Информацию подтвердили Радіо Свобода адвокаты осужденного, передает Цензор.НЕТ.

Из-за эпидемии COVID-19 были введены чрезвычайные меры по нераспространению вируса, итальянское правительство постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта.

К тому же регион Ломбардия и его областной центр Милан с 8 марта объявлены "красной зоной" на карантине. Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без крайней необходимости.

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"Нельзя ничего сказать, потому что на апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому через ограничительные меры процесс заблокирован", - сказала Донателла Рапетти, одна из адвокатов нацгвардейца Маркива.

Сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд в ноябре 2019 года. Тогда юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляционного дела. Сейчас, по словам Рапетти, можно надеяться на июнь, но все зависит от ситуации вокруг эпидемии.

С целью предотвращения распространения вируса в пенитенциарных учреждениях Италии осужденным временно запретили свидания с родными и другими лицами, зато увеличили количество времени на телефонные разговоры. Как сообщила Радіо Свобода мать нацгвардейца Оксана Максимчук, теперь она и жена могут говорить с Виталием не шесть, а восемь раз в неделю по 10 минут. Разрешена только передача продуктов и необходимых вещей для заключенного. "Только сумки забирают, все в масках, перчатках. Подождала две минуты, пока моя передача прошла контроль, - и вернулась, свидания пока запрещены", - рассказала Оксана Максимчук, которая в минувшую субботу ездила в тюрьму.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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