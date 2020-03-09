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 Первые две смерти от COVID-19 зафиксированы в Германии

Германия 9 марта сообщила о первых двух подтвержденных случаях смерти от осложнений коронавируса.

Представитель министерства здравоохранения в западном штате Северный Рейн-Вестфалия сказал, что в Эссене от COVID-19 умерла 89-летняя женщина и еще один пациент - в регионе Хайнсберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Издание Bild сообщает, что также 8 марта 59-летний пожарный из Гамбурга скончался от осложнений коронавируса, находясь в отпуске в Египте.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3180301
 
 
 Топ комментарии
 
Никого не пронесёт, так как границы вовремя не закрыли
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Діарея не характерний симптом для коронавірусу.
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Самый большой процент смертей в 5% зафиксирован в Италии и это несмотря на высокий уровень медицины. Нам же остается только надеяться что пронесет.
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Никого не пронесёт, так как границы вовремя не закрыли
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Хочется надеется,что пронесёт,но в РФ в Белгороде уже тоже коронавирус. А рядом проходной двор РФ-ЛНР-ДНР-Украина.Очень велика вероятность безконтрольного распространения вируса.
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і придуркам вінницьким не заборони попівську ходу.
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Діарея не характерний симптом для коронавірусу.
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Ну, так половина мира и так обосралась... И в прямом, и в переносном смысле...
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Пусть лучше пронесет хоть каждый день, лишь бы пандемия всех не накрыла, как чума в свое время.
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Реакция обычного населения несколько обескураживает. Большинство напоминает смирившихся с закланием
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_В доме пожар, но до большинства доходит только когда горит уже прямо под ногами... Убеждённые плуги!
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Срач бумагу и муку сметают с колес, но маски не носят
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А что даст маска? Маска нужна больному, чтобы не распространять окружающим свои чихи и сопли.
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тупорьілая гебня разлезлась по всему миру.
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У меня там есть знакомые . Я в шоке когда узнал что они / мои знакомые / на гомеопатию уповают !!!!!!!!!!
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от к пасхе, как повалят итальянцы на родины погостювать, тогда и будем посмотреть.
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закрити кордони, ділов-то. у китайоз получилось.
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Украинцы ж Зелю избрали - от всех бед и напастей сохранит ! Хуже не будет !
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мабуть таки да...не гасав би по оманах та не закривав би міністерку здоров'я на карантин.а уляна може чогось та й зробила би.
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Шнапс на спасет Фрау Штази,нужна украинская перцовочка...
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19 апреля Пасха,не ходите люди в Храмы.коронавирус любить массовое скопление потных людей в церкви на 1 квадратный санетиметр...
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По храмам на Пасху. В Уставе разрешается освящать Пасху с субботы, для тех, кто не может стоять ночное богослужение. Советую освятить Пасху в субботу ( кушают ее после полуночи) . Не будет скопления людей. На ночном богослужении людей мало, после трех ночи - опять поток людей. Пасху освящают на улице. Советую одеть маску, это проще, чем ждать , пока маску оденут больные. В храме будет сделан сквозняк, открыты окна и двери.
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тільки Пенсійний Фонд чомусь радісно потирає руки )))
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Договор Молотов - Риббеннтроп спасет и ссср и германию...
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