 Первые две смерти от COVID-19 зафиксированы в Германии

Представитель министерства здравоохранения в западном штате Северный Рейн-Вестфалия сказал, что в Эссене от COVID-19 умерла 89-летняя женщина и еще один пациент - в регионе Хайнсберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Издание Bild сообщает, что также 8 марта 59-летний пожарный из Гамбурга скончался от осложнений коронавируса, находясь в отпуске в Египте.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.