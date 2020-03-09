 Суд Болгарии перенес рассмотрение жалобы об экстрадиции подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина в Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske из зала суда.
Подозреваемый сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского.
"Я хочу, чтобы он (болгарский адвокат - ред.) сделал для меня все, но я не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство (Болгария - ред.) предоставит мне другого", - сказал Алексей Левин.
Болгарский адвокат Алексея Левина Кирилл Топалов поддержал подзащитного и отметил, что он недостаточно компетентен в данном деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник. Прокурор апелляционной прокуратуры Йовита Григорова просила рассмотреть жалобу.
В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинским и болгарской сторонами. Также было отмечено, что болгарская сторона направила в Министерство юстиции Украины соответствующий запрос и пока ждет ответа.
Судьи выслушали все стороны и перенесли заседание на 11 марта. Тогда Алексей Левину должны предоставить нового болгарского защитника.
Отметим, что в конце январе Районный суд Бургаса взял под стражу Левина (Москаленко) на 40 дней. Поэтому в ближайшие дни этот срок заканчивается.
В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что делают все возможное для скорейшей экстрадиции Левина в Украину.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Т.Г. Шевченко