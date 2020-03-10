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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр, к деятельности которого причастны более 300 предприятий. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного межрегионального конвертационного центра. Это уже седьмой конвертцентр, работа которого прекращена столичной налоговой милицией с начала года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр, к деятельности которого причастны более 300 предприятий 01

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра – предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.

В дальнейшем фигуранты снимали эти средства со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации за минусом 10% от суммы, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.

Также смотрите: Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн. ФОТО

Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр, к деятельности которого причастны более 300 предприятий 02

Таким образом в течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъято почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности.

Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр, к деятельности которого причастны более 300 предприятий 03

Продолжается следствие.

Смотрите также: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3180299
 
   
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Просто кто-то не получит зарплату... Как всегда у нас борются с последствиями... Налоги ни кто не собирается снижать хотя все перед выборами клянутся их снизить...
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Работать по нынешним законам невыгодно. А беззаконие устраивает власть, если она не устраняет причину этого беззакония.
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А какой налог ? У нас НДС 18 % ну и плюс всекие мелочи ( налог на землю, аренду , рекламу, за вынос столиков на тротуар , за выход рекламы за пределы здания ну и т.д.)
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Податкову міліцію ліквідують вже, мабуть, 15-ть останніх років, а вона все живєє всєї живих!
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Тихо, спокойно!
Больше года назад уже было подобное сообщение.
А совсем недавно я просматривал реестры судебных дел и наткнулся на решение печерского суда (судья вовк) - вернуть все добро владельцам, т.к. его изъятие нарушает их конституционные права.
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Потому что преступления, организованные государственными институтами, преступлениями не являются
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Была бы нормальная система налогообложения никто бы не рисковал с конвертами. Как минимум не должно быть налогов на ФОТ, а все налоги и сборы должны сниматься с ЗП явно
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Ну и что?! Ни разу не видел, не слышал и не читал, чтоб хоть одного из организаторов такого центра посОдили. Или хотя бы одного клиента.
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