 Обвиняемые хотели сбить самолет ВСУ, а попали в пассажирский, но это не снимает с них вину, - прокурор Фердинандуссе

Как отметил прокурор, это не освобождает виновных от ответственности за преступление, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал. Мол, то, что на самом деле цель была другой, не оправдывает преступления.
"Совершенно очевидно, что истинные намерения боевиков заключались в том, чтобы сбить самолет украинских Вооруженных сил. Несколько доказательств указывают на этот сценарий", - заявил прокурор.
Прокуратура Нидерландов не считает, будто подозреваемые лично нажали кнопку, но они сыграли ключевую роль в трагедии, отметил Фердинадуссе во время заседания.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
Їм вже все очевидно. Цікава юриспруденція у них там в гаагах. А нахріна тоді вся ця комедія? Прокурор-очевидність покумекав і все зрозумів... Яка параша.
Разница в том, что хотели бахнуть пассажирский самолёт с Моксвы - об этом говорил тогдашний нач. СБУ Наливайченко.
И это было бы началом открытой войны Украины.
Это чмо что, не знает этого?
гейРопейские продажные шлюхи.
РФ планировала сбить самолет "Аэрофлота" для оправдания вторжения в Украине - СБУ.
Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.
Ведь подводят к тому что причина трагедии - война на Украине...
Даже из открытых источников известно что только один самолёт с жертвенными пассажирами шёл из Моксвы через тот район...
так что не нужно...
гавно тот прокурор...
А Путин чуть не прошёл на Премию Мира...
1)Был неисправен сам Боинг-777
2)Украинская су-25 сбила Боинг а потом мы сбили су.
3)Крушение было вызвано украинской ракетой, или следствием работы украинской ПВО.
4)Это покушения на Путина (я не прикалываюсь) Целились в самолёт Путина, который пролетал ...возле Варшавы на такой же высоте... когда-то.
5)На борту Боинга была бомба
6)Это Украина виновата
7)Это всё НАТО виновато
8) Боинг-777 сбили над Днепропетровском и он 200км. падал до Тореза.
9)В Боинге-777 уже все были трупы когда он взлетал в Амстердаме
10)Боинг-777 был сбит на день раньше, у кого-то там в интернете дата видео обломков так выставлена
11)Украинские авиадиспетчеры специально направили лайнер на ЗРК террористов
12)Украинский МиГ-29 в 3 захода расстрелял Боинг-777 своими пушками и ракетами
13) Было два самолета и был Boeing. Потом два самолета улетели, а Boeing упал. (интервью главаря российских террористов "ДНР" Захарченко)
14)MH17 могли сбить устаревшим "Буком" ("Алмаз-Антей") (при этом на видео некоторых парадов 9-го мая 2015 г. в городах РФ катались как раз "те самые" ракеты 9М38М1.)
15)Боинг-777 сбил украинский истребитель, ВВС фильм показало.
16)ракету 9м38 отправили Украине в 1986 году железной дорогой, 5 дней ехали, в архиве так записано.
17)полковник из Незалежной позвонил непойми кому и потребовал сбить ещё один малайзийский Боинг