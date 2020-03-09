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Все про:Нидерланды (903) суд (22935) Боинг-777 Malaysia Airlines (1104) Фердинандуссе Вард (1)

 Обвиняемые хотели сбить самолет ВСУ, а попали в пассажирский, но это не снимает с них вину, - прокурор Фердинандуссе

При рассмотрении нидерландским судом дела о сбитом самолете MH17 над Донбассом прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что обвиняемые планировали сбить военный самолет ВСУ.

Как отметил прокурор, это не освобождает виновных от ответственности за преступление, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал. Мол, то, что на самом деле цель была другой, не оправдывает преступления.

"Совершенно очевидно, что истинные намерения боевиков заключались в том, чтобы сбить самолет украинских Вооруженных сил. Несколько доказательств указывают на этот сценарий", - заявил прокурор.

Прокуратура Нидерландов не считает, будто подозреваемые лично нажали кнопку, но они сыграли ключевую роль в трагедии, отметил Фердинадуссе во время заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый день процесса по делу о сбитом МН17 завершился

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Также читайте: Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3180296
 
 
 Топ комментарии
 
а мне каЭтся, что это уже пошло выгораживание кацапстана... Обвиняемые хотели сбить самолет ВСУ, а попали в пассажирский, но это не снимает с них вину, - прокурор Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 1760
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І якого пеніса кацапи (яких там нєтуті) хотіли збити літак ЗСУ?
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Зашибісь початок. Їм ще крадіжку бука з в/ч не доперли приписати? Ну шо ж так? Дарую ідею.
Їм вже все очевидно. Цікава юриспруденція у них там в гаагах. А нахріна тоді вся ця комедія? Прокурор-очевидність покумекав і все зрозумів... Яка параша.
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то шо Раша если ее припрут спихнет все на кражу Бука из воинской части, я пишу тут постоянно. И голландцы "схавают" эту версию.
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а не российский пассажирский самолет планировали сбить, чтобы начать полномаштабное вторжение?
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Хотят ли руцкие войны? Спросите вы у тишины - давно похороненных прямых исполнителей
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Вычитал в *Однокласниках*----*Спросите вы у Сатаны---хотят ли русские войны? И вам ответит Сатана----везде где русские---война!*
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Это не факт. Например могли преднамеренно сбить гражданский самолет, чтобы заблокировать воздушный коридор над Украиной и перевести траффик в воздушное пространство рашки. ( Просто бизнес, ничего личного). Тогда это чистый теракт, а не военная ошибка.
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Ну, що ж. Ключові слова сказані. Далі цирк без коней.
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_Кажись мямли вместо настоящего судебного процесса над слугами путлера решили сохранить людоеду "лицо". В лучших традициях умиротворителей гитлера перед Второй Всемирной.
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Иран недавно сбивший украинский самолет из РАБссиянского комплекса признал ошибку.Но беда в том что по самолету было выпущено не одна, а две ракеты,причем с разных торчек базирования и с разницей в несколько секунд.А это значит сбили НЕ СЛУЧАЙНО...
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Коронавирус поразил нефть,марка брэнд 35 за бочку,когда будет 20 и меньше...РАБссии кирдык..
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пьяный кацап издохнет но позже чем отреформированый мыролюбно украинец.
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Дурака включил...
Разница в том, что хотели бахнуть пассажирский самолёт с Моксвы - об этом говорил тогдашний нач. СБУ Наливайченко.
И это было бы началом открытой войны Украины.
Это чмо что, не знает этого?
гейРопейские продажные шлюхи.

РФ планировала сбить самолет "Аэрофлота" для оправдания вторжения в Украине - СБУ.

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.
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и что, не нашлось ни одной журнашлюхи чтобы задать этот вопрос?

Ведь подводят к тому что причина трагедии - война на Украине...
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Видимо Наливайченко не обеспечил прокурора Фердинандуссе доказательствами своей версии. А просто слова к делу не пришьёшь.
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из информации из инета это уже понятно - не говоря уже о том, что на пресс.конференцию такого уровня и с таким утверждением без доказательств нач.СБУ не выйдет.

Даже из открытых источников известно что только один самолёт с жертвенными пассажирами шёл из Моксвы через тот район...

так что не нужно...
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как уважительно: "прокурора Фердинандуссе"
гавно тот прокурор...
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если ты гражданин, то и будешь выплачивать страдающим материально гейРопейским родственникам погибших...

А Путин чуть не прошёл на Премию Мира...
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пУтлер - есть сегодняшний кАцапский фашизм и терроризм ...ферштейн...
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я то - ферштейн, а вот Меркельша и прочая гейРопейская срань жаюоедская - нихт ферштейн...
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"Обвиняемые хотели сбить самолет ВСУ, а попали в пассажирский, но это не снимает с них вину, - прокурор Фердинандуссе" - интересный Фердинандус. Притащить "Бук" из РФ в Украину и сбить украинский самолёт, это не преступление, а всё то же самое и сбить малайзийский самолёт, это уже преступление.
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На решительные действия способны десятки если не единицы.
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а кто из сои может напомнить. какое по номеру винницкое перемирие тогда действовало?
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это было 17 июля 2014 . еще до первых прекращений огня . как раз тогда когда Зеля в первый раз от мобилизации прятался Обвинувачені хотіли збити літак ЗСУ, а поцілили в пасажирський, але це не знімає з них вини, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 5549
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Тогда , вафлесбург зелений, твое зелене падло вперше давало концерт членом на роялі. ніколи не забувай про це, іуда....
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Прокурор заявил, что " обвиняемые планировали сбить военный самолет "ВСУ.Источник: https://censor.net.ua/n3180296 Откуда он знает , что они планировали на самом деле ? Почему не рассматриваются другие варианты : сбили то , что хотели или хотели сбить другой пассажирский самолет ? Понятно в этой ситуации только то , что отброссия может купить любого прокурора или всех прокуроров вместе взятых , сколько бы их ни было...
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Это ему обвиняемые на допросе рассказали?Нидерландский пророк какой то,а не прокурор.
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Нідергланди не витягнете ви кацапів з лайна, і не скаль зуби на Україну як клятий москаль.
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Так при наличии такого существенного смягчающего обстоятельства надо соответственно смягчить и приговор - не давать по три пожизненных заключения, а только по одному.
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ничего плохого сделать не планировали . всего лишь хотели сбить украинский самолет . видимо это по мнению прокурора можно считать неким оправданием для подозреваемых Обвинувачені хотіли збити літак ЗСУ, а поцілили в пасажирський, але це не знімає з них вини, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 1495
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Важливо доказати що *********** є державою терористом,це найголовніше.
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Це найбільш вірогідний розвиток подій. Принаймні на 90% так.10% залишається на те що свсобаки умисно цілили в пасажирський заради провокації повномасштабної війни. Принаймні нам хочеться щоб так і було але ж голандці не дарма копали 5 років. Мабуть доказів на другу версію катма. Нам головне щоб було доведено що все то зробили вссобаки, мотиви то вже другорядне.
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Рабинович стрельнул, стрельнул и промазал, и попал не в Сару, а в меня. Да одно появление на украинской земле этого БУКа уже преступление!
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Подитожим версии теракта Боинга-777 от росговносми когда они поняли что сбит не украинский АН-26 и не AFL-2074 "Москва - Ларнака"

1)Был неисправен сам Боинг-777
2)Украинская су-25 сбила Боинг а потом мы сбили су.
3)Крушение было вызвано украинской ракетой, или следствием работы украинской ПВО.
4)Это покушения на Путина (я не прикалываюсь) Целились в самолёт Путина, который пролетал ...возле Варшавы на такой же высоте... когда-то.
5)На борту Боинга была бомба
6)Это Украина виновата
7)Это всё НАТО виновато
8) Боинг-777 сбили над Днепропетровском и он 200км. падал до Тореза.
9)В Боинге-777 уже все были трупы когда он взлетал в Амстердаме
10)Боинг-777 был сбит на день раньше, у кого-то там в интернете дата видео обломков так выставлена
11)Украинские авиадиспетчеры специально направили лайнер на ЗРК террористов
12)Украинский МиГ-29 в 3 захода расстрелял Боинг-777 своими пушками и ракетами
13) Было два самолета и был Boeing. Потом два самолета улетели, а Boeing упал. (интервью главаря российских террористов "ДНР" Захарченко)
14)MH17 могли сбить устаревшим "Буком" ("Алмаз-Антей") (при этом на видео некоторых парадов 9-го мая 2015 г. в городах РФ катались как раз "те самые" ракеты 9М38М1.)
15)Боинг-777 сбил украинский истребитель, ВВС фильм показало.
16)ракету 9м38 отправили Украине в 1986 году железной дорогой, 5 дней ехали, в архиве так записано.
17)полковник из Незалежной позвонил непойми кому и потребовал сбить ещё один малайзийский Боинг
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Небольшое уточнение, террористы хотели сбить военный самолёт.
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Да шо ж никто зенитчика не запостит! Вот!

Обвинувачені хотіли збити літак ЗСУ, а поцілили в пасажирський, але це не знімає з них вини, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 4020
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А, что говорит, Анна Петренко? Какие показания, она даёт как главный свидетель?
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