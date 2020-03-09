 Мэр Днепра Филатов призвал Кабмин остановить второй этап медреформы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dnepr.info.

По мнению Филатова, этот процесс необходимо отложить минимум на год — подготовив четкий план и определив опорные больницы в украинских городах. Сейчас же государство должно гарантировать финансирование заработных плат врачам, приобретение лекарств и обеспечение больниц — в виде субвенций из центрального бюджета.

"Сотни больниц в разных городах рискуют остаться без средств и перспектив, а пациенты — без медицинской помощи. Страна не готова к этому, а время — потеряно. Я обращаюсь к президенту, премьер-министру и обновленному составу правительства — прежде чем что-то внедрять, убедитесь, что оно работает как надо. Убедительно прошу предотвратить остановку работы больниц и поликлиник", — сказал мэр Днепра.

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