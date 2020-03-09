 Мэр Днепра Филатов призвал Кабмин остановить второй этап медреформы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dnepr.info.
По мнению Филатова, этот процесс необходимо отложить минимум на год — подготовив четкий план и определив опорные больницы в украинских городах. Сейчас же государство должно гарантировать финансирование заработных плат врачам, приобретение лекарств и обеспечение больниц — в виде субвенций из центрального бюджета.
"Сотни больниц в разных городах рискуют остаться без средств и перспектив, а пациенты — без медицинской помощи. Страна не готова к этому, а время — потеряно. Я обращаюсь к президенту, премьер-министру и обновленному составу правительства — прежде чем что-то внедрять, убедитесь, что оно работает как надо. Убедительно прошу предотвратить остановку работы больниц и поликлиник", — сказал мэр Днепра.
...Медрефлрма...
Тебе Филатов как для глухонемого обьяснил: реформа Уляны хорошая, но ЗЕ-бараны просрали подготовку к внедрению ее второго этапа! Именно поэтому его (второй этап) нужно готовить и отсрочить на год. И то, если сопливцы опять все не просрут...
Че вы тупые-то такие, зелЁнские?!
Видно нихто булки этому сраколизу не раздвигает, то он и мечится между "умными" и "красивыми".
Редкая продажная, беспринципная мразь.