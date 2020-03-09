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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Днепр_город (2958) медицина (1948) Филатов (401) медреформа (18)

 Мэр Днепра Филатов призвал Кабмин остановить второй этап медреформы

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что реформирование медицины в Украине сорвано, и переформатирование вторичного звена, которое должно начаться 1 апреля, невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dnepr.info.

По мнению Филатова, этот процесс необходимо отложить минимум на год — подготовив четкий план и определив опорные больницы в украинских городах. Сейчас же государство должно гарантировать финансирование заработных плат врачам, приобретение лекарств и обеспечение больниц — в виде субвенций из центрального бюджета.

"Сотни больниц в разных городах рискуют остаться без средств и перспектив, а пациенты — без медицинской помощи. Страна не готова к этому, а время — потеряно. Я обращаюсь к президенту, премьер-министру и обновленному составу правительства — прежде чем что-то внедрять, убедитесь, что оно работает как надо. Убедительно прошу предотвратить остановку работы больниц и поликлиник", — сказал мэр Днепра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепру угрожает экологическая катастрофа, а центральные власти бездействуют, - Филатов

Источник: https://censor.net.ua/n3180295
 
 
 Топ комментарии
 
Ульяну Супрун верните, мудаки!
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А с чего начала министр Скалецкая со Скандалов и с манией Величия , а платит за все Пациент если останется Жив.
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От ты телепень дурноголовий!
Тебе Филатов как для глухонемого обьяснил: реформа Уляны хорошая, но ЗЕ-бараны просрали подготовку к внедрению ее второго этапа! Именно поэтому его (второй этап) нужно готовить и отсрочить на год. И то, если сопливцы опять все не просрут...
Че вы тупые-то такие, зелЁнские?!
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А с чего начала министр Скалецкая со Скандалов и с манией Величия , а платит за все Пациент если останется Жив.
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І так, і так хрєново... Сімейний лікар порадила мені чекати 1 квітня, щоб спеціалізований лікар прийняв мене безкоштовно, а не за 250 гривень.
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Так з 1 квітня 250 гривень це й буде безкоштовно.
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А платні - по 300 грн. за прийом. І кількість прийомів свідомо збільшують до безкінечності.
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Ну шо ж невозможного? Медреформа под лозунгом "Украсть неукраденное и впихнуть невпихуемое!" Нам Супрун еще долго икаться будет. А Филатов молодец, открыто сказал то, что давно должно было быть сказано.
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От ты телепень дурноголовий!
Тебе Филатов как для глухонемого обьяснил: реформа Уляны хорошая, но ЗЕ-бараны просрали подготовку к внедрению ее второго этапа! Именно поэтому его (второй этап) нужно готовить и отсрочить на год. И то, если сопливцы опять все не просрут...
Че вы тупые-то такие, зелЁнские?!
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Твой характер - сумма зебила с порохоботом, кто просил тебя за других домісливать?
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э не... одна их пообзывала г*ндонами и геморроями ...ой, не вернут))))
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Дык доллар вырос и теперь с финансами будет легче . У нового Премьер министра хороший старт !
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щас буде дефолт, бо мвф не дає бабла. у рашки упаде фубль ізза нафти, і потягне нашу гривню.
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ну чо вірус може зменшити кількість пенсів.
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Филатов хитрый еврей, потому как по-реформе, которую он хочет отсрочить город должен взять на себя часть расходов, а именно коммунальные платежи лечебных учереждение, расходы на аитание и ремонт зданий и оборудования)
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та і лікарі первинної ланки, яку вже реформували, все ще не згребли свої мізки і не вивчили усі нові правила - люди ідуть до них і отримують відмову, хоча знають, такого бути не повинно. але лікарі бикують і туплять.
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Чего это вдруг Леня именно так нарисовался?
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Ох и пиарщик! Ссытся, шо его из мэров выкинут нахрен и проведут внимательный аудит всей его гос службы. Ох и ссытся!..
Видно нихто булки этому сраколизу не раздвигает, то он и мечится между "умными" и "красивыми".
Редкая продажная, беспринципная мразь.
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На решительные действия способны десятки если не единицы.
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а ты вместо камер закупи лекарства и средства от парковок направь на больнички))
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Бессмісленно, все равно украдут, как и остальніе деньги на медицину.
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Быдло выбрало во власть быдло. Быдло может разрушать, грабить, быковать, членом по клавишам... так это запросто! А вот что-то создать... это не про них. Зебилы, жрите своё говно - вы же об этом мечтали.
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