 С начала суток 9 марта враг 8 раз нарушил перемирие. Один воин получил боевую травму, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;
вблизи Водяного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.
Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 5 мин;
вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;
в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста.
Сегодня, 09 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения".
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /120/
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Жиди лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847 р..
Слова головнокомандувача.
Навряд чи Ердоган чи хтось інший притомний скаже щось подібне.
Андрій Білецький
@BiletskyAndriy
·4 ч«Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так всюди. Буває», - «президент» #Зеленський. Про владу, яка чхала на країну, на солдат, на всіх. Окрім своїх. Про владу моральних уродів.
https://twitter.com/i/status/1236994071354380290
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Т.Г. Шевченко