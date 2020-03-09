EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  503  9
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8781) Донбасс (20869)

 С начала суток 9 марта враг 8 раз нарушил перемирие. Один воин получил боевую травму, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;

вблизи Водяного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 5 мин;

вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста.

Сегодня, 09 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, трое получили ранения и травмы из-за попадания ПТУР врага в грузовик ОС на Донбассе. Еще трое бойцов ранены вследствие обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3180294
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На военных позициях на Донбассе полный крах с логистикой снабжения. Откровенный саботаж министра обороны Тарана.
 показать весь комментарий
 
 
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /120/
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Жиди лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847 р..
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы быть уверенным в боеспособности украинской армии - народ должен побольше знать об этой армии, а не только то, что она есть. Конечно, можно знать, кто главнокомандующий - и сразу все становится понятно...
 показать весь комментарий
 
 
Там постреливают. К сожалению, погибают. ( С)

Слова головнокомандувача.
Навряд чи Ердоган чи хтось інший притомний скаже щось подібне.
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой масковії!!!!
 показать весь комментарий
 
 


Андрій Білецький
@BiletskyAndriy
·4 ч«Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так всюди. Буває», - «президент» #Зеленський. Про владу, яка чхала на країну, на солдат, на всіх. Окрім своїх. Про владу моральних уродів.
https://twitter.com/i/status/1236994071354380290
 показать весь комментарий
 
 
***
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Т.Г. Шевченко
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх