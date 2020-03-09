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 Политика Украины
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 Флот и НАТО - приоритеты военного сотрудничества Украины с США в 2020, - посол Ельченко

Помощь США в перевооружении флота назвал первым приоритетом в сотрудничестве в военной сфере между Украиной и США в 2020 году посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол сказал в интервью "Голосу Америки" за кулисами конференции "Диалог по вопросам безопасности США-Украина", организованной Центром отношений Украина-США, Украинский-американским фондом и Американским Советом по внешней политике.

"Мы знаем о том, что три корабля уже готовят к передаче Украине, но это занимает долгое время. Министерство обороны Украины говорит, что нам нужно минимум 30 таких. Мы уже третий год говорим о пяти катерах. Также мы ведем диалог с Пентагоном о другом типе вооружения именно для морских сил", - подчеркнул Ельченко.

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На прошлой неделе Пентагон передал на рассмотрение американских конгрессменов пакет оборонной помощи Украине объемом 125 млн долларов, которая будет включать патрульные катера поколения Mark VI и контрбатарейные радары для защиты на Черном и Азовском морях. Это первая часть пакета помощи Украине, утвержденной Конгрессом на сумму 250 млн долларов.

Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал в отставке Игорь Кабаненко, который тоже участвовал в конференции, добавил, что помощь нужна не только техническая, но и стратегическая.

"Это также касается подготовки нашего военно-морского персонала, тренинги, принятия и проведения совместных учений и помощи в разработке концептуальных документов", - сказал он "Голосу Америки".

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Вторым приоритетом посол Ельченко назвал сотрудничество с партнерами по НАТО в Черном море. Не только в Азовском, но и в Черном море, подчеркнул он, Россия осуществляет неконтролируемую добычу газа, перекрывает частями акваторию моря для проведения военных учений, мешает нормальному судоходству, вредит торговли и туризма.

"Может еще пару месяцев и вообще увидим российский флот у берегов Болгарии, Румынии. НАТО должны сесть и задуматься, достаточно один корабль немецкий или голландский в год, чтобы зашел и вышел", - сказал он.

Сотрудничество США и Украины в сфере обороны в рамках НАТО и на двусторонней основе - ежегодно укрепляется, говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы имеем каждый год увеличение по 50 млн поддержания общей. Сейчас она дошла до 700 млн", - сказал он.

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Впрочем, по словам военного эксперта и президента Фонда "Джеймстаун" Глена Говарда, какими бы ни были объемы военной помощи США Украине, они не решают главного - ментальности высшего военного командования в Украине.

"Проблема в том, что значительная часть украинского высшего командования имеет советское мышление. Можно иметь Джавелин и советских по сути генералов, которые не знают, как их лучше использовать. Техника не всегда является ответом ".

Адмирал запаса Игорь Кабаненко соглашается. Он свободно говорит по-английски и считает, что знание языка может быть хорошим началом к ​​изменениям.

"Этот вопрос и мотивации персонала, это вопрос лидерства. В НАТО существуют совсем другие стандарты по этому поводу. Вот с них нужно начинать. Английский язык не является панацеей - но он является одним из условий, чтобы читать документы на языке оригинала и общаться не через переводчика. Это важные аспекты", - считает он.

Эксперт Глен Говард предлагает отправлять украинских офицеров на обучение в США, чтобы, по возвращении, они меняли украинскую армию изнутри.

В конце прошлого года Министерство обороны США подписало прямой контракт с Министерством обороны Украины на закупку военного оборудования на 39.2 миллиона долларов, который сейчас находится на стадии выполнения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180292
 
   
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Только Коломойский с Зеленским решились отдать Украину Путину, а тут бац и у Путина деньги кончились. (C) Позорная звезда
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Завтра Зельцман тебе звільнить за таку заяву.
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Надо строить авианосенц для Дронов Эрдлогана,и чтобы на нем было 500 дронов ударного назначения Флот и НАТО - приоритеты военного сотрудничества Украины с США в 2020, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 2608
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