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Все про:Албания (24) COVID-19 (588)

 Первые случаи коронавируса подтвердили в Албании

Заражение диагностировали у отца и сына, вернувшихся из итальянской Флоренции в столицу Албании Тирану. Это первые случаи коронавируса в стране.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Албании, заболевшие в стабильном состоянии и не имеют осложнений, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РТС.

Отмечается, что медицинские работники Албании обследовали уже около 60 человек с подозрением на коронавирус, но подтвержденных случаев не было.

На сегодняшнем внеочередном заседании правительство премьер-министра Эди Рамы решило принять некоторые меры, в том числе приостановить занятия во всех школах в течение следующих двух недель.

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После заседания кабинета министров Рама сказал, что было решено приостановить все рейсы в северную Италию до 3 апреля и отменить все публичные рейсы до этой даты.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180291
 
 
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в Албании ? Не может быть ну если в Албании тогда это очень серьезно
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и останется без вируса только Сев. Корея ...
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І Україна лише з одним зараженим, так дивно все це.
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Гладко было на бумаге... Бумага-то всё стерпит. А люди - не, помрут.
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Стрим Карася по шавкам Авакова, которые крышуют цыганский беспредел
https://youtube.com/watch?v=xmJptWGcGA0
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