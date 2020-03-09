 Первые случаи коронавируса подтвердили в Албании

Как сообщили в министерстве здравоохранения Албании, заболевшие в стабильном состоянии и не имеют осложнений, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РТС.

Отмечается, что медицинские работники Албании обследовали уже около 60 человек с подозрением на коронавирус, но подтвержденных случаев не было.

На сегодняшнем внеочередном заседании правительство премьер-министра Эди Рамы решило принять некоторые меры, в том числе приостановить занятия во всех школах в течение следующих двух недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за коронавируса церемония зажжения огня Олимпиады-2020 пройдет без зрителей

После заседания кабинета министров Рама сказал, что было решено приостановить все рейсы в северную Италию до 3 апреля и отменить все публичные рейсы до этой даты.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: Мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах, - ОГА