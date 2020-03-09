 Из-за коронавируса Польша вводит усиленный санитарный контроль на границе с Украиной

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши.

Министр внутренних Польши Мариуш Каминский сообщил, что в ближайшие несколько часов вся граница будет охвачена комплексной системой санитарной защиты. Чрезвычайные меры связаны с распространением коронавируса, который попадает в Польшу вместе с путешественниками из-за рубежа.

Систему санитарного контроля будут вводить постепенно:

"В пятнадцатый часов будут запущены пять ключевых пунктов - четыре на границе с Германией, один - на границе с Чехией. Это связано с распространением эпидемии в Германии. Мы считаем, что чрезвычайно важно в первую очередь защитить границу. В случае Чехии - это пункт перехода в Гожичках, которым ездят пассажирские транспортные средства".

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По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши.

"С завтрашнего дня (вторника) все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены".

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики. Больного человека непосредственно с границы госпитализируют.

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