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 Из-за коронавируса Польша вводит усиленный санитарный контроль на границе с Украиной

Польские власти до завтра введут усиленный санитарный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши.

Министр внутренних Польши Мариуш Каминский сообщил, что в ближайшие несколько часов вся граница будет охвачена комплексной системой санитарной защиты. Чрезвычайные меры связаны с распространением коронавируса, который попадает в Польшу вместе с путешественниками из-за рубежа.

Систему санитарного контроля будут вводить постепенно:

"В пятнадцатый часов будут запущены пять ключевых пунктов - четыре на границе с Германией, один - на границе с Чехией. Это связано с распространением эпидемии в Германии. Мы считаем, что чрезвычайно важно в первую очередь защитить границу. В случае Чехии - это пункт перехода в Гожичках, которым ездят пассажирские транспортные средства".

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По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши.

"С завтрашнего дня (вторника) все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены".

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики. Больного человека непосредственно с границы госпитализируют.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180286
 
 
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объясняю: проблема прежде всего экономическая. если на каждую истерию реагировать слишком дорого, с голоду помрёшь.
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объясняю: проблема прежде всего экономическая. если на каждую истерию реагировать слишком дорого, с голоду помрёшь.
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Одне тішить , що в Україні коронавірусу немає і не буде 😕
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последние новости из Америки
Зокрема, станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.
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"режим наказания" действует,далі буде
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нет, штаты остановили торги ценными бумагами из-за обрушения.
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А как обстоят дела на КПП Украины с лугандонией? Так и шастают "кормильцы" без всякого санитарного контроля?
Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 8212
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Коронавирус кремля умрет внезапно что птичий грипп вместе со свынячим...
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Надіюсь,бобіків не будуть пускати.Немає чого їздити по безвізі.Ви казали,що це не важливо. Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 580
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Вот мне давно интересно. Неужели изготовление банальных масок настолько технологически сложно, что нельзя под него переоборудовать цеха по пошиву трусов, носок и маек?
А ведь спрос на ближайший год будет практически неограниченным. Хоть миллион штук в день. Улетать будет прямо со склада фабрики с 200% рентабельностью.
Не понимаю производителей.
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хочешь что бы производитель нажился на бездумной массе? они бесполезны можешь трусы или лифчик одеть если так хочешь
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Коронавирус может передаваться посредством наличных денег. Об этом заявили медики из Всемирной организации здравоохранения, пишет News Yahoo.
ВОЗ призвали отказаться от расчета наличными купюрами и перейти на бесконтактные способы оплаты.
«Деньги могут способствовать распространению COVID-19», - сказано в сообщении.
Источник: Новости Ю
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Только на въезд или на выезд тоже?
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