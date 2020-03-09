 Дело МН17 нужно дорасследовать в Украине, в частности относительно роли Цемаха, - прокурор Фердинандуссе

Об этом передает журналист НВ Иван Верстюк из Схипхола, где проходит заседание Окружного суда Гааги, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине необходимо провести некоторые (дополнительные. - Ред.) расследования. Расследование роли Владимира Цемаха не зашло достаточно далеко, потому что Российская Федерация потребовала его выдачи", - говорит во время заседания прокурор Вард Фердинандуссе.

Владимир Цемах, по данным следствия, руководил ПВО прокремлевских террористов, в состав которой входил российский ЗРК "Бук", сбивший в небе над Донбассом пассажирский лайнер. Во время спецоперации Цемаха вывезли из оккупированной территории Донбасса. Украинская власть 7 сентября 2019 года выдала Цемаха России в рамках обмена пленными. После этого Нидерланды переквалифицировали статус Цемаха со свидетеля на подозреваемого.

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"Роль Украины в этом процессе немаловажна, поскольку мы расследовали это уголовное производство и продолжаем расследовать", - сказал во время брифинга перед украинскими журналистами у здания суда в Схипхоле замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он пообещал обеспечить расследование относительно всех лиц, причастных к убийству пассажиров рейса МН17.

"Все документы о причастности четырех лиц, ныне обвиняемых судом переданы (нидерландской прокуратуре. - Ред.), документов достаточно", - отметил заместитель генпрокурора.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17. На него не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.