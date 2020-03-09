 Дело МН17 нужно дорасследовать в Украине, в частности относительно роли Цемаха, - прокурор Фердинандуссе

Об этом передает журналист НВ Иван Верстюк из Схипхола, где проходит заседание Окружного суда Гааги, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине необходимо провести некоторые (дополнительные. - Ред.) расследования. Расследование роли Владимира Цемаха не зашло достаточно далеко, потому что Российская Федерация потребовала его выдачи", - говорит во время заседания прокурор Вард Фердинандуссе.
Владимир Цемах, по данным следствия, руководил ПВО прокремлевских террористов, в состав которой входил российский ЗРК "Бук", сбивший в небе над Донбассом пассажирский лайнер. Во время спецоперации Цемаха вывезли из оккупированной территории Донбасса. Украинская власть 7 сентября 2019 года выдала Цемаха России в рамках обмена пленными. После этого Нидерланды переквалифицировали статус Цемаха со свидетеля на подозреваемого.
"Роль Украины в этом процессе немаловажна, поскольку мы расследовали это уголовное производство и продолжаем расследовать", - сказал во время брифинга перед украинскими журналистами у здания суда в Схипхоле замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.
Он пообещал обеспечить расследование относительно всех лиц, причастных к убийству пассажиров рейса МН17.
"Все документы о причастности четырех лиц, ныне обвиняемых судом переданы (нидерландской прокуратуре. - Ред.), документов достаточно", - отметил заместитель генпрокурора.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17. На него не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.Источник: https://censor.net.ua/n3180224
Он также сообщил, что "Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов".Источник: https://censor.net.ua/n3180224
Після рішення Зеленського видати Росії одного з головних свідків у справі МН17 Цемаха вся надія на спецслужби, які мають попри це зібрати достатньо доказів проти усіх злочинців, винних у збитті малазійського рейсу. Так прокоментував початок судового процесу генерал-лейтенант, народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Михайло Забродський в коментарі журналістам після зустрічі з воїнами АТО на Харківщині.
«Щиро сподіваюсь на те, що українські і голландські спецслужби, долучені до розслідування цієї справи, а саме до збору доказів і фіксування відповідних показань фігурантів цієї справи будуть досить професійними і відповідно все, що можна було домогтися від Цемаха вже було зроблено і зафіксовано і буде належним чином використано під час його судового процесу. Стосовно політичного відлуння обміну і відправлення Цемаха на той бік, я думаю розмови про це будуть іти ще довго, тому що прикінцеву оцінку діям влади може дати лише історія», - сказав він.
я же говорил, что будем компенсировать гейРопейцам их материальные страдания по погибшим родственникам...