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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Нидерланды (903) прокуратура (3882) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078) Цемах (84) Фердинандуссе Вард (1)

 Дело МН17 нужно дорасследовать в Украине, в частности относительно роли Цемаха, - прокурор Фердинандуссе

Государственная прокуратура Нидерландов, которая представляет обвинение по делу сбитого в 2014 году "Боинга" Малайзийских авиалиний, считает, что в Украине необходимо провести расследование некоторых фактов дела.

Об этом передает журналист НВ Иван Верстюк из Схипхола, где проходит заседание Окружного суда Гааги, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине необходимо провести некоторые (дополнительные. - Ред.) расследования. Расследование роли Владимира Цемаха не зашло достаточно далеко, потому что Российская Федерация потребовала его выдачи", - говорит во время заседания прокурор Вард Фердинандуссе.

Владимир Цемах, по данным следствия, руководил ПВО прокремлевских террористов, в состав которой входил российский ЗРК "Бук", сбивший в небе над Донбассом пассажирский лайнер. Во время спецоперации Цемаха вывезли из оккупированной территории Донбасса. Украинская власть 7 сентября 2019 года выдала Цемаха России в рамках обмена пленными. После этого Нидерланды переквалифицировали статус Цемаха со свидетеля на подозреваемого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

"Роль Украины в этом процессе немаловажна, поскольку мы расследовали это уголовное производство и продолжаем расследовать", - сказал во время брифинга перед украинскими журналистами у здания суда в Схипхоле замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он пообещал обеспечить расследование относительно всех лиц, причастных к убийству пассажиров рейса МН17.

"Все документы о причастности четырех лиц, ныне обвиняемых судом переданы (нидерландской прокуратуре. - Ред.), документов достаточно", - отметил заместитель генпрокурора.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17. На него не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Источник: https://censor.net.ua/n3180285
 
 
 Топ комментарии
 
Можете вместо Цемаха судить Зебила, в конце концов он его выдал...
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бубочка цемаха отпустив... посчитав невиновным...
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Цемаха? Какого Цемаха? Моника не знает никакого Цемаха. Моника вывернулся наизнанку, шоб освободить Цемаха.
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бубочка цемаха отпустив... посчитав невиновным...
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Можете вместо Цемаха судить Зебила, в конце концов он его выдал...
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замена никакая. цемах был ценен как свидетель. а буба ни хрена не годится.
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дык... бубочка сменял цемаха на кусочек рейтингу...
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Когда РФ запросила Цемаха на обмен, она в очередной раз признала свою вину в убийстве 298 человек.
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Международное следствие ожидаемо сдулось, вместо реального обвинения кацапских генералов и ***** с шойгу - переводят стрелки на козлов отпущения вроде Цемаха, в итоге приговор будет "ни нашим ни вашим" - самолет сбили ополченцы с БУКа неизвестного происхождения.
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А разве обвинения уже не предъявлены российским военным? Да и ракета определена ,как российская и сам бук тоже. Так что - нет, как бы вам , кацапам не хотелось, а Цемах пойдет всего лишь, как соучастник
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Председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс, начиная процесс, сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.Источник: https://censor.net.ua/n3180224

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.Источник: https://censor.net.ua/n3180224

Он также сообщил, что "Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов".Источник: https://censor.net.ua/n3180224
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Как минимум Гиркин и Дубинский - не военнослужащие РФ, на момент сбития Бука они были отставниками (пенсионеры).
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В Украине хорошо только на добровольцев и волонтеров дела расследуются. в остальном они импотенты.
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Наслідки видачі Зеленським Цемаха Росії ще отримають свою політичну оцінку - Михайло Забродський

Після рішення Зеленського видати Росії одного з головних свідків у справі МН17 Цемаха вся надія на спецслужби, які мають попри це зібрати достатньо доказів проти усіх злочинців, винних у збитті малазійського рейсу. Так прокоментував початок судового процесу генерал-лейтенант, народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Михайло Забродський в коментарі журналістам після зустрічі з воїнами АТО на Харківщині.
«Щиро сподіваюсь на те, що українські і голландські спецслужби, долучені до розслідування цієї справи, а саме до збору доказів і фіксування відповідних показань фігурантів цієї справи будуть досить професійними і відповідно все, що можна було домогтися від Цемаха вже було зроблено і зафіксовано і буде належним чином використано під час його судового процесу. Стосовно політичного відлуння обміну і відправлення Цемаха на той бік, я думаю розмови про це будуть іти ще довго, тому що прикінцеву оцінку діям влади може дати лише історія», - сказав він.
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Ну, если Международное следствие, то должны начать с того, какого они поперлись в чужую страну с "Буком", кто их туда послал и выдал такое оружие, а не действительно винить одних исполнителей.
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А оно им надо? Они 6 лет расследовали, чтобы 4 исполнителей обвинить. Если сказать "э нет, так не годится, давайте организаторов" - они еще 20 лет будут расследовать.
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Нужно расследовать роль *********** в обмене цемаха.
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Путлеру еще дадут Нобелевскую премию мира за МН-17 и за самолет Качинского под Смоленском...,и на РАБссии будет праздник....паБЕДА...
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Цемаха? Какого Цемаха? Моника не знает никакого Цемаха. Моника вывернулся наизнанку, шоб освободить Цемаха.
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Erich Alfred Hartmann. Дальше можешь нагуглить, лапотный
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Крыс кремля накажет Божья Кара,а суд проплаченный Бог не накажет...пусть живут...и видят во снах фотографии погибших детей с того несчастного Боинга...
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жди. Они ему ещё и премию мира дадут...

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" Дело МН17 нужно дорасследовать в Украине, в частности относительно роли Цемаха," и относительно роли моники в укрывательстве преступника )))
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"Справу МН17 треба дорозслідувати в Україні, зокрема щодо ролі Цемаха..."
Справу МН17 треба дорозслідувати в Україні, зокрема щодо ролі Цемаха, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 9252 я же говорил, что будем компенсировать гейРопейцам их материальные страдания по погибшим родственникам...
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Вот совсем не важный этот цемах, да зебильо?
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ЗЕ - соучастник сокрытия свидетеля от суда по МН-17.
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"Хорошое" начало! С этим судом ещё та бодяга будет. Цемах что лично отдавал приказ на передислокацию БУКа в другую страну и на открытие огня? Не видно чтоли откуда "ноги растут". Мало ли вас "озабоченых" в дерьмо мокали, привычно видимо?
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толян ты успокойся и олюську успокой! нет у нас больше цемеха, его бубочка куйлу отдал. поэтому у нас зельц вместо цемеха гааге отчитываться будет.
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