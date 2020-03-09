 Только один из группы украинских прокуроров в JIT был "в теме", он остался, хотя не проходил переаттестацию, - Мамедов

Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в судебном комплексе Схипхол, где проходят первые слушания по делу МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Из прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор в национальном судопроизводстве, только один прокурор был "в теме" и имел достаточные знания, и он остался в международной следственной группе. Но он сейчас работает там как государственный служащий (уже не имея статуса прокурора. - Ред.), как заместитель начальника отдела (в Офисе генпрокурора. - Ред.)", - заявил он.
Мамедов не уточнил фамилию прокурора, о котором идет речь, однако, вероятнее всего, это Олег Пересада.
Он отметил, что прокурор не провалил переаттестацию обновленной прокуратуры, а вообще не изъявил желания участвовать в конкурсе.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.
Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.
Ольга Рев
Зєлібобам.
1.Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете в фейсбука,
«І ми не ми, і я не я,
То всьо не так і однозначно,
І ворог наш не у москві,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю,
На Сході нас хтозна вбиває,
Ні мови, Армії немає,
https://youtu.be/Md0RglmWNXk