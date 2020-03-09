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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда помешали перемещению через границу партии контрабандных сигарет, которую перевозил иностранец с дипломатическим паспортом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 01

Контрабандные сигареты нашли в конструктивных полостях легкового автомобиля "Audi" немецкой регистрации. Водитель транспортного средства, гражданин Республики Гвинея-Бисау, предоставил на контроль дипломатический паспорт.

Во время проведения контрольных операций у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности намерений иностранца, который следовал из Украины в Венгрию, поэтому его автомобиль направили на углубленную проверку. Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины.

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 02

Смотрите: Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТО

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 03

Сигареты были спрятаны в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля. Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табак.

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 04

Также смотрите: Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3180277
 
 
 Топ комментарии
 
товарищ негр решил подзаработать
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Гвинея-Бисау у нас под неусыпным контролем!
А Мальдивы и прочие липецки = как то несрастаются...
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Это потепление так в голову многим бьёт? Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6080
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Что-то мелко работает дипломат, россияне наркоту самолётами таскают, а этот сигаретки в Ауди.
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Его отправить в Гвинею-Бисау-Макаку.Там наверняка хуже чем в украинской тюрьме.
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Gvineji-bisau minimalka 30 dolarov v mesiac xotel zarabotat skolko za 10 let celovek nepolucil tam,nevyslo Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4029Skoro i rosije budet takyje zarplati jesli rubl budet dalse tak rosti Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4819
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Ну и пусть бы вез. Своих хитрожопых надо ловить на Закарпатье, специалисты.
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Шесть курящих детей и жена до добра не доведут...
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Гвинея-Бисау у нас под неусыпным контролем!
А Мальдивы и прочие липецки = как то несрастаются...
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Як ці мудаки вже задовбали окозамилювання і звітами як вони вони боряться з контрабандою і Угорщину і Руминію, ви про контрабандний імпорт звітуйте, злодійня в погонах.
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