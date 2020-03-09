 Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) по делу МН17.

Судья отметил, что подозреваемый в сбитии самолета Олег Пулатов был должным образом вызван в суд. В частности, сначала Нидерланды сделали запрос в компетентные органы РФ о правовой помощи, и этот запрос прокуратурой России был направлен в Министерство юстиции Российской Федерации.

В то же время, от российской стороны поступило письмо, в котором было сказано, что интересы Пулатова представляет адвокат Елена Кутьина, и что ее подзащитный "не имеет отношения к катастрофе самолета".

При этом, по словам судьи, отдельно российская сторона сообщила, что в городе Ульяновск 23 января 2020 года Пулатов явился на заседание российского суда, и ему были переданы документы о вызове. "Подозреваемому Пулатову известны обвинения против него", - отметил Стейнгаюс.

Однако, судья подчеркнул, что "подозреваемый Пулатов сегодня не явился в суд".

При этом другие подозреваемые - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко не являлись на аналогичные заседания судов для получения повесток о вызове на судебное заседание в Нидерландах.

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Напомним, 9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.

Позже прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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