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 Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

Компетентные органы Российской Федерации по запросу Нидерландов сообщили только одному из четырех подозреваемых о начале судебного процесса по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) по делу МН17.

Судья отметил, что подозреваемый в сбитии самолета Олег Пулатов был должным образом вызван в суд. В частности, сначала Нидерланды сделали запрос в компетентные органы РФ о правовой помощи, и этот запрос прокуратурой России был направлен в Министерство юстиции Российской Федерации.

В то же время, от российской стороны поступило письмо, в котором было сказано, что интересы Пулатова представляет адвокат Елена Кутьина, и что ее подзащитный "не имеет отношения к катастрофе самолета".

При этом, по словам судьи, отдельно российская сторона сообщила, что в городе Ульяновск 23 января 2020 года Пулатов явился на заседание российского суда, и ему были переданы документы о вызове. "Подозреваемому Пулатову известны обвинения против него", - отметил Стейнгаюс.

Однако, судья подчеркнул, что "подозреваемый Пулатов сегодня не явился в суд".

При этом другие подозреваемые - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко не являлись на аналогичные заседания судов для получения повесток о вызове на судебное заседание в Нидерландах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суде рассказали, как вручили 4 наемникам РФ сообщения о вызове на заседание по MH17

Напомним, 9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.

Позже прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180276
 
 
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Доллар уже 75,.евро 85,нефть 45,Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть,Саудовская Аравия объявила нефтяную войну РАБссии,у Путлера одно паБЕДАбессие Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса - Цензор.НЕТ 9151
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Дождись решения суда, ты смотришь как мастер краски растирает, а уже за картину расказываешь, что "не такая", еще нет ничего
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первый день суда в Гааге, а кацапский суд решил шо не виновен Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса - Цензор.НЕТ 8731
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Доллар уже 75,.евро 85,нефть 45,Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть,Саудовская Аравия объявила нефтяную войну РАБссии,у Путлера одно паБЕДАбессие Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса - Цензор.НЕТ 9151
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первый день суда в Гааге, а кацапский суд решил шо не виновен
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"злые люди не разумеют справедливости"
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Если предъявляют обвинение отдельным лицам, а не государству, и даже не главе государства, то это суд ни о чем. Ну да, были отморозки, сбили, вам их никто не отдаст, ну собственно и все.
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Дождись решения суда, ты смотришь как мастер краски растирает, а уже за картину расказываешь, что "не такая", еще нет ничего
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Нефть онлайн Форекс уже 36,37,еще не вечер...
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Американские рынки рухнули из-за такой цены на нефть, Трампа уже плющит, еще не вечер.
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США по добыче нефти на 1 месте в Мире от чего плющит? От сланцевой нефти? Справа MH17: Росія повідомила тільки одному підозрюваному про початок судового процесу - Цензор.НЕТ 6263
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У американцев чем ниже цена нефти в мире, тем больше ВВП и крепче доллар, там у них все на енергии держится и построено, они в восторге, как расия сама себя делает вместе
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Путлеру пора паковать чумадан у Растов... Справа MH17: Росія повідомила тільки одному підозрюваному про початок судового процесу - Цензор.НЕТ 7600
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А приговор в Европе может быть только один... лет 20 проживания в санатории закрытого типа на полном пансионе по соседству с Брейвиком)
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Расейский бук нельзя украсть и потом пострелять из него. И потом повесить это на несколько исполнителей. Нужен заказчик, который очевиден.
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захерченко наверно.остальных ихтамнебыло
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хлопці в самоволку вчистили на дамбас до дівчат вирішила перед дівчатами форсонуть он які ми круті і пульнули при чім тут ***** он не при делах
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