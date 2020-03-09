EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  662  2
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (903) суд (22935) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078)

 В суде по делу МН17 зачитали имена всех погибших

В Нидерландах во время заседания суда по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса МН17 были зачитаны имена всех 298 погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Одна из трех нидерландских прокуроров в суде, Деди Вуй-а-Цой, зачитала имена всех, кто был на борту самолета, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого 17 июля 2014 над оккупированной частью Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсутствие подозреваемых не помешает вынести приговор по МН17, - прокурор Фердинандуссе

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.

Источник: https://censor.net.ua/n3180275
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если росиянцы не причастны, то почему на суд не явились, разве честному человеку страшен суд , в правовой, демократической стране ?
 показать весь комментарий
 
Російські вбивці, мають нести відповідальність. Головний винуватець масового вбивства це Путін. Я мподіваюсь, Нідерландам вистачить озвучити що саме Путін головний вбивця цих людей! Нідерланди, не бійтеся, Україна вас захистить від росіян..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх