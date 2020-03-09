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 Отсутствие подозреваемых не помешает вынести приговор по МН17, - прокурор Фердинандуссе

Физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

"То, что обвиняемые, возможно, не понесут реального наказания в случае признания виновными, - не повод отказываться от суда. Установить всю правду в этом деле - не менее важно, чем привлечь к ответственности. Тем более, неприкасаемый сегодня может предстать перед судом завтра", - сказал прокурор.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант дела о сбитом MH17 Геранин руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае, - экс-начштаба части Гундер

Источник: https://censor.net.ua/n3180271
 
   
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А на цю адресу повістку не виписували?
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8 495 606 90 00 Відсутність підозрюваних не завадить ухвалити вирок щодо МН17, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 7798
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Результат известен зараннее, рашка откажется признавать решение суда и выдавать преступников. Даже прокурор это признает.
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В странах, которые его признают, этим персонам будет, скажем так, неуютно...
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кремиль навіть не удосужився сотруднічать з судом на етапі прєдйавлєнія повєсток
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нашому зе теж вирок - за сприяння вбивцям.
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СУД НАД ПУТИНЫМ, ПОРТНИКОВ. Процесс будет напоминать, что договариваются с преступниками, и шанс дают преступникам. В этой ситуации Эммануэлю Макрону, Владимиру Зеленскому и другим политикам, которые готовы увидеть в глазах Владимира Путина желание прекратить войну, будет гораздо труднее объяснить свои действия. Вот почему процесс в Гааге так опасен для Путина сегодня.
Но он опасен для Путина и завтра. Потому что, если будет вынесен обвинительный приговор, пусть даже не конкретизированный для высших руководителей страны, он превратит их из заурядных коррупционеров и узурпаторов власти в России в военных преступников. А это означает, что любые перемены в самой России, пусть даже косметические, будут нести серьезные риски для их безопасности.
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Чи не дивно , як віддаючи Цемаха, Зеленський копнув перед собою ямку міжнародних проблем, які так швидко йому аукнуться - стратеєг-блін бєз времєні на єйо обмисліваніє! СЛАВА ЄРМАКУ!
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шо шо там казав Андрюха Богдан - ОПа вирішує проблеми за їх надходженняі?! От чому їм ОПОзажопісти знобились для коаліції - там ***** стратєг !
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