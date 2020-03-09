 Отсутствие подозреваемых не помешает вынести приговор по МН17, - прокурор Фердинандуссе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

"То, что обвиняемые, возможно, не понесут реального наказания в случае признания виновными, - не повод отказываться от суда. Установить всю правду в этом деле - не менее важно, чем привлечь к ответственности. Тем более, неприкасаемый сегодня может предстать перед судом завтра", - сказал прокурор.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.

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