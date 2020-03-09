 Президент Португалии добровольно ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Euro Weekly News, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 71-летний португальский президент будет под наблюдением в своем доме в течение 2 недель. Сейчас у него нет симптомов болезни.

Ди Соуза решил самоизолироваться, потому что на прошлой неделе он встречался с учениками школы на севере Португалии, которую через некоторое время после этого закрыли из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом.

На сайте президента Португалии сообщили, что ни больной школьник, ни его класс не участвовали во встрече с главой государства. При том, что у него нет никаких симптомов заражения инфекцией, ди Соуза все-таки решил добровольно соблюдать требования МЗ, чтобы "подать другим хороший пример".

Кроме того, на такое решение португальского президента повлиял и тот факт, что ему сейчас уже 71 год.

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