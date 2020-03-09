EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  967  18
Материалы по теме:
Все про:карантин (215) Португалия (104) COVID-19 (588)

 Президент Португалии добровольно ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза добровольно ушел на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает Euro Weekly News, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 71-летний португальский президент будет под наблюдением в своем доме в течение 2 недель. Сейчас у него нет симптомов болезни.

Ди Соуза решил самоизолироваться, потому что на прошлой неделе он встречался с учениками школы на севере Португалии, которую через некоторое время после этого закрыли из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом.

На сайте президента Португалии сообщили, что ни больной школьник, ни его класс не участвовали во встрече с главой государства. При том, что у него нет никаких симптомов заражения инфекцией, ди Соуза все-таки решил добровольно соблюдать требования МЗ, чтобы "подать другим хороший пример".

Кроме того, на такое решение португальского президента повлиял и тот факт, что ему сейчас уже 71 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус: его осмотрит врач ВОЗ, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3180270
 
 
 Топ комментарии
 
Тот сдался сам,
Иных уж ловят.
 показать весь комментарий
 
"Спешить не надо, мы должны вернуть обществу полноценного человека" (с, реплика тов. Саахова)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наш Зе прямо мріє про двохтижневий карантин відпочинок...
 показать весь комментарий
 
 
"Спешить не надо, мы должны вернуть обществу полноценного человека" (с, реплика тов. Саахова)
 показать весь комментарий
 
 
боїться осуду порохоботів..
а вас він має за лайно
 показать весь комментарий
 
 
Та срал он на порохню, хотя не. Ему даже противно это делать на опущенных.)))
вы никто и лидер ваш ничто!)))
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше на вас.. Президент Португалії добровільно пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 8175
І на свої обіцянки, за які ви його обрали.
 показать весь комментарий
 
 
В зоне риска пожилые люди и больные хроническими заболеваниями и диабетики.
 показать весь комментарий
 
В нашій ВР теж є контактер із ОПЗЖ Волошин, але ніби у нього не підтвердили, та й якби і був вірус, все одно не сказали б, бо паніка була б неймовірна.
 показать весь комментарий
 
 
интересно, фильтрующийся вирус коронавируса, особенно быстро развивается в организмах презиков,ослабленных ботоксом и другими излишествами нехарошими?
 показать весь комментарий
 
 
А шо в Португалии уже тоже выявили коронавирус? Ехать или не ехать туда?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх