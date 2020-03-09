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 Политика Украины, Происшествия
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 Фигурант дела о сбитом MH17 Геранин руководил штурмом украинской воинской части в Бахчисарае, - экс-начштаба части Гундер

Василий Геранин, идентифицированный СБУ как полковник ГРУ вооруженных сил РФ и фигурирующий в опубликованных спецслужбой аудиозаписях о катастрофе MH17, руководил штурмом украинской воинской части в Бахчисарае в марте 2014 года.

Об этом журналистам проекта Радіо Свобода Донбас.Реалии рассказал украинский военнослужащий Сергей Гундер, который в 2014 году был начальником штаба указанной воинской части, информирует Цензор.НЕТ.

"Приехал в часть на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданском. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ногам людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он же команды и отдавал своим людям", - рассказал офицер ВМС Украины Сергей Гундер.

Также, как сообщил военный, вместе с Гераниным в захвате воинской части принимал участие бывший командир наемников РФ на Донбассе Игорь Безлер. Еще в день падения "Боинга" MH17 17 июля 2014 года СБУ опубликовала аудиозаписи их переговоров, касающиеся катастрофы. На одной из этих записей фигурируют Василий Геранин и Игорь Безлер. В частности, по версии СБУ, в опубликованных переговорах можно услышать, как Игорь Безлер отчитывается перед Гераниным о сбивании "Боинга" MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый по делу МН17 Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и отдыхает в оккупированном Крыму, - голландские СМИ

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

10 мая 2017 года правоохранительные органы в Москве задержали действующего полковника ГРУ ГШ РФ, члена "совета командиров Союза Добровольцев Донбасса" Василия Геранина, которого считают соучастником и ключевым свидетелем в деле об уничтожении рейса MH17.

Также читайте: В деле о катастрофе MH17 появятся новые подозреваемые, - замгенпрокурора Мамедов

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17

Источник: https://censor.net.ua/n3180269
 
   
 Топ комментарии
 
Та рашка збила той літак.
Чекаю коли вже весь світ це визнає і засудить організаторів та виконавців гучного злочину.
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відчуваю багато цікавого ми дізнаємось в ході цього судового розслідування
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Щас зебилы и лахта набежит, выгораживать своих зеленых петушков в Крыму
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Та рашка збила той літак.
Чекаю коли вже весь світ це визнає і засудить організаторів та виконавців гучного злочину.
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відчуваю багато цікавого ми дізнаємось в ході цього судового розслідування
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то шо? кримльовскій слєд рукі москви обнаружен?
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єврогєям просчє пріговоріть Україну та залишити собі золото скіфів в качєствє компєнсації
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Щас зебилы и лахта набежит, выгораживать своих зеленых петушков в Крыму
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Устава он конечно не знает, в его военную часть приехали непонятные люди и открыли стрельбу, а в ответ с его стороны ноль реакции, да за одно это нужно под суд отдавать.
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..ну как это ноль реакции - ворота открыл, запустил, сдался со всем л\с....(((
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Оказывается в Крыму даже штурмы были.. А где же наши вояки и силовики были.. С Мамчуром маршировали без оружия. ( одни понты). Без единого выстрела был сдан целый регион.. Помнится кто то из польских политиков диву дался.. Как такое возможно. А ведь присягу давали. Крым сдали, флот сдали, технику.. все, а потом еще и 80% перешла на службу к оккупанту. после 23 лет независимости.
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а вы там и не особо-то и сопротивлялись....
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А шо ж ти їм не допоміг у їхньому спротиві?! Ах да! То ж Турчінов в усьому винуватий! До тебе в твою хату бандюки з вогнестрілами вдиралися?! Ні?! Тож завалі хлєбало, смєлий *уйловський аналітєг!
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Маша, не истери по-песьему. Читай/смотри интервью с Кривоносом. Он там четко сказал, что Крым просто сдали. "Вполне вероятно, что к вооруженному сопротивлению в Крыму и не дошло ... Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал в Российскую Федерацию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкая противодействие, то операция, скорее всего, завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены ", - заявил заместитель секретаря СНБО.
А сдали потому, что надо было водинтур.
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Росія має відшкодувати родичам великі гроші за вбивство стількох людей... А ще будуть росіяни платити і малазійській компанії, за те що її майже до банкростства довели через збиття малазійського Боїга... Росіяни - вбивці!!!!
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Если вдруг РФ распадётся, то на этот случай должен быть план действий, что бы сработать молниеносно.
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Ойц, аби ж як найшвидше! ))) Всі вже напоготові!)
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Здача Криму - це результат відсутності будь-якого оперативного керівництва з центру прийняття стратегічно важливих політичних рішень. А політичне керівництво в державі здійснювалося агентурою, яка, крім пошуків вимушених і віртуальних компромісів з населенням, ніяких інших повноважень від свого керівного центру, з-поза меж України, не мало і діяло в ракурсі протилежному тому, який був передбачений його офіційним статусом в системі державної влади.
Тому звинувачувати всіх тих, хто був позбавлений будь-якої можливості діяти у такій ситуації відповідно до військових статутів і опиратися при цьому на директивні накази і закони воєнного часу, у військовій зраді - це намагання уникнути відповідальності за державну зраду, суть якої є диверсійна діяльність на користь ворога.
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