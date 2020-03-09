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 Общество, Здоровье
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 У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус: его осмотрит врач ВОЗ, - ОГА

Результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновцов дали положительный результат.

Об этом сообщает замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Буковина.

У заразившегося температура до 37,6 градуса.

"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

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Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3180268
 
 
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Не дай Боже, щоб була друга італія, наша медицина на стадії первіснообщинного ладу, а села так взагалі мови нема...
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в больницах полно людей с температурой под 40 и кашлем и не могут сбить что это?
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Это воспалительная реакция неясного происхождения. У мешканця Чернівців повторно діагностували коронавірус: його огляне лікар ВООЗ, - ОДА - Цензор.НЕТ 2913
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а до этого он типа был самоизолирован дома?
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в больницах полно людей с температурой под 40 и кашлем и не могут сбить что это?
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Это воспалительная реакция неясного происхождения.
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Коронавирус- развивается в пневмонию
В Италии не хватает аппаратов вентиляции легких
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Не дай Боже, щоб була друга італія, наша медицина на стадії первіснообщинного ладу, а села так взагалі мови нема...
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Якось отак у нас буде усе оце:

медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
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Повторно діагностували, а нам тут розказали, що аналізи в Лондоні не підтвердили коронавірус.
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Аналізи на коронавірус не завжди дають 100% результат, в одних випадках, за наявності віруса, вони показують його відсутність, в інших навпаки. Це не шишку на лобі візуально оцінити.
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Пристрелите подонка чтоб не шлялся по злачньім местам
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