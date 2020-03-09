 Путин должен почувствовать всю силу международного права, - Порошенко о суде по делу MH17

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщил пятый Президент Украины и лидер "Европейскоя солидарности" Петр Порошенко.
"Стартовал судебный процесс против первых четырех обвиняемых в совершении этого страшного преступления. Пока речь идет только о среднем звене ответственных. Началось все с кропотливой, но важной работы в рамках Совместной следственной группы, которую в свое время создавал личными контактами с руководством пострадавших стран", - заявил Порошенко.
По его словам, общая цель - наказание тех, кто принимал окончательное решение и отдавал преступные приказы.
"И хотя Цемах наша неопытная власть отдала Москве и довести цепочку к Кремлю теперь гораздо сложнее, справедливость восторжествует. Обструкция следственных действий со стороны Москвы только добавляет и без того достаточных доказательств виновности России в этом нечеловеческом преступлении. Как и умножает аргументы Украины по делу против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", - добавил он.
Порошенко подчеркнул, что Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность.
"Потому что есть такая украинская поговорка: "Катюге - по заслуге".
Вы обсирали Климкина, когда он встречался с Партией зелёных, а они поддержали Украину и оказали огромное влияние на своё правительство, но тебе не дано это разглядеть из-за лишней хромосомы, она у тебя всё в голове миксернула.
После такого заявления ху@ло получит высшую меру!
Так что действительно НЕ ГУНДИ...
Вы не понимаете, это другая форма жизни. Внешне его только оболочка, вид человека. Ему ваша жизнь безразлична, главное для него его форма выживания.
Пока вы не оторветесь от привычных рамок понятий происходящее будет для вас непонятным.
новин не читаєте?
хоч знаю на 100% можливість була. тепер розплачується.
Невже зебіли хором проти ?
затем южный, прекрасный газовый договор с Украиной, идлибский разгром, суд по
боингу, падение цен на углеводороды.
Если это многоходовка карлика, то итог известен - развал мордора
как и в 1991 ссср.