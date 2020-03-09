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 Политика Украины
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 Путин должен почувствовать всю силу международного права, - Порошенко о суде по делу MH17

Все причастные к сбитию малайзийского самолета рейса MH17 понесут неотвратимое наказание. А Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщил пятый Президент Украины и лидер "Европейскоя солидарности" Петр Порошенко.

"Стартовал судебный процесс против первых четырех обвиняемых в совершении этого страшного преступления. Пока речь идет только о среднем звене ответственных. Началось все с кропотливой, но важной работы в рамках Совместной следственной группы, которую в свое время создавал личными контактами с руководством пострадавших стран", - заявил Порошенко.

По его словам, общая цель - наказание тех, кто принимал окончательное решение и отдавал преступные приказы.

"И хотя Цемах наша неопытная власть отдала Москве и довести цепочку к Кремлю теперь гораздо сложнее, справедливость восторжествует. Обструкция следственных действий со стороны Москвы только добавляет и без того достаточных доказательств виновности России в этом нечеловеческом преступлении. Как и умножает аргументы Украины по делу против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность.

"Потому что есть такая украинская поговорка: "Катюге - по заслуге".

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Путин должен почувствовать всю силу международного права, - Порошенко о суде по делу MH17 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180266
 
   
 Топ комментарии
 
Как только появляется фамилия порошенка, так сразу зебилы и кремлеботы возбуждаютя и начинают дрыстать неадекватной ересью в коментах. Обратите внимание, что в новостях про залеты зельцмана или хуйла, вы нигде не встретите любителей квартального дурачка либо ольгинских ботов
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А как тебе зеля на параде на срашке? Это зеленое чмо уже завтра воду в крым дало бы, да боится пока что.
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А как тебе зеля на параде на срашке? Это зеленое чмо уже завтра воду в крым дало бы, да боится пока что.
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Путена нужно похоронить в Кремлевской стене.. при чем, живого!
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Да в любой.Хоть в яйценюка.Лишь бы это падло мучилось подольше.
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"которую в свое время создавал личными контактами с руководством пострадавших стран" вот так, если бы не Петя и его контакты, никто бы никогда не расследовал бы это преступление. Помню и голланждцы и австралийцы тогда заявили, что положили на своих убитых граждан и не хотят расследований. И только Петя опять спас мир, честь и хвала ему. Правильно я написал? Порохоботы?
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Лишнехромосомное, помимо непосредственной работы необходимо организовать взаимодействие и привлечение всех необходимых сотрудников из разных стран.
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"Личными контактами" это как? В столовках искал или кондитерских? А возможностей (мозгов) Президента и МИД не хватало наверное? Какой бл... Президент решает судьбу страны "личными контактами"?!?! Селюки конченные. Похоже Петя в панике, уже не знает что впаривает, недаром самый лживый Президент из всех на этой планете.
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Лишнехромосомное, в политике и личные контакты имеют значение.
Вы обсирали Климкина, когда он встречался с Партией зелёных, а они поддержали Украину и оказали огромное влияние на своё правительство, но тебе не дано это разглядеть из-за лишней хромосомы, она у тебя всё в голове миксернула.
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Рассмешил идиот, какие личные контакты могут быть с Партией?? Расскажи, Климкин с Партией спал или только флиртовал?
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укус комара буде дошкульнішим для *****, ніж писк еуропейської гей-фєміди
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Ну, теперь я спокоен.
После такого заявления ху@ло получит высшую меру!
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Путин если и почувствует какой-то дискомфорт, то сразу отыграеться на своих баранах)))...
Так что действительно НЕ ГУНДИ...
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Как только появляется фамилия порошенка, так сразу зебилы и кремлеботы возбуждаютя и начинают дрыстать неадекватной ересью в коментах. Обратите внимание, что в новостях про залеты зельцмана или *****, вы нигде не встретите любителей квартального дурачка либо ольгинских ботов
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Да набежали фотку со 100грн и ****** про сто гривень звенит как старые проститутки ***
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Вы опять ничего не понимаете. Ему это право просто безразлично!!!! Турция выкосила два полка! Сколько среди них русских вы знаете? Как минимум экипаж Панциря. Он хоть словом про них обмолвился?
Вы не понимаете, это другая форма жизни. Внешне его только оболочка, вид человека. Ему ваша жизнь безразлична, главное для него его форма выживания.
Пока вы не оторветесь от привычных рамок понятий происходящее будет для вас непонятным.
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саудиты с турками,лучше международное право...еще чуток и приговор вынесут рашисту...
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уже від турка х-ло відкупилося, і асада відкупило
новин не читаєте?
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із збитим рашистським літаком, рашист також відкуплювався ,потім і газовий потік відкрили,але це не першколило Ердоган- турецькому оглу, надавати рашистсько-асадовській шайці в Сірії підсрачників...читайте,але ще може там іноді , якщо маєте чим- думайте
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Доки свиня не рохне- сонце не зійде
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Что дозволено Юпитеру, то не позволено быку. Путин не доторканный..Что бы его привлечь, нужно как его предшественника в бункере ( не берлинском конечно) за жабры взять, а так просто буря в стакане воды. ( но пусть хоть так по нем пройдутся., на безрыбьи и рак рыба, как говорится.)
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Т.е. на ***** это никак не отразится, если паРаша получит по мозгам?
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Ну как же "отразится", он станет " руконеподаваемым", с ним ни кто из лидеров ЕС встречаться " не будут", на 9 мая " не поедут", Да и вообще с ним общаться станет "запа--о" Дополнительные реальные "санкции наложат", из ОБСЕ и Совета Европы "исключат", "отключат" от мировой финансовой системы.. Да ничего подобного, но все равно пусть его там прочехвостят, может пару тройку нервных клеток Путина отойдут в мир иной и то дело. ( как я и раньше написал " на безрыбьи и рак рыба")Да еще в связи с этим точно усилятся обстрелы в ОРДЛО ( между прочим).
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Я понял, суд в Гааге тупее тебя и никак не допрут, что они всё делают бесполезно.
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Порох ненаваживсь боячись "зливу" зробити х__йлу те що зробив моторолі гіві захарченку.
хоч знаю на 100% можливість була. тепер розплачується.
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А що то стілько хрестиків ?
Невже зебіли хором проти ?
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Лише одна тема сьогодні де прихильники Шпендика можуть відірватись на Порошенко, а не дають. От лихо...
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Если вдруг РФ распадётся, то на этот случай должен быть план действий, что бы сработать молниеносно.
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Пэтя ! Путлера в Гааге даже не упомянут !
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..этот хоровод надолго, нарит привыкнет и все рассосется, до следующего раза...тут уже не санкции а эмбарго вводить бы нужно, так кто же на это пойдет..эуропа старая аж повизгивает от потерь на руцке рынках.. Путін повинен відчути всю силу міжнародного права, - Порошенко про суд у справі MH17 - Цензор.НЕТ 996..
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У русоверей год пошел неудачно : северный поток грохнулся,
затем южный, прекрасный газовый договор с Украиной, идлибский разгром, суд по
боингу, падение цен на углеводороды.

Если это многоходовка карлика, то итог известен - развал мордора
как и в 1991 ссср.
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Зеля давно уже отстранил всех, кто хоть иногда рот против ***** открывал. Аваков не в счёт.
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