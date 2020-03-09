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Все про:Нидерланды (903) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078) Луценко Игорь (179)

 Игорь Луценко сравнил расследование дел MH17 и Майдана: Суд в Гааге ждали почти 6 лет, и никто не кричал "почему не расследовано?!"

Ни в ЕС, ни в Австралии или Малайзии не было массовой, истерической кампании о якобы отсутствии результатов расследования. 6 лет сообщество терпеливо ждало того, чтобы следователи тщательно делали свое дело, и чтобы первые материалы попали в суд.

Об этом сообщил экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"С момента преступления и до начала первого судебного заседания по этому делу прошло почти 6 лет! И обратите внимание - следствие еще продолжается и будет продолжаться параллельно процессу, то есть оно является не завершенным", - говорится в сообщении.

"В то же время, например, в моем деле судебное разбирательство по одному из участников начался в 2015 году, то есть почти 5 лет назад.
По состоянию на сейчас только по Киеву судами происходит рассмотрение 59 дел, к этому надо добавить еще мое в Борисполе и другие. Объявлено подозрение 161 милиционеру, 33 чиновникам, 10 судьям, 59 титушкам", - добавил он.

По его словам, хотелось бы более масштабной работы следователей и более оперативной работы судов. Но нынешний украинский УПК позволяет судиться годами.

"Впрочем, и нидерландское правосудие не слишком спешит. Приговор планируют не раньше марта 2021 года. Но нет искусственного или натурального нагнетания эмоций вокруг следствия, что те 6 лет так и не смогли никого осудить даже заочно", - подчеркнул он.

"В Нидерландах не дают давить на следователей прямыми угрозами и интригами, как сейчас нынешняя власть позволяет Портнову. Адвокатов подозреваемых в сбивании Боинга не назначают руководить органами, которые расследуют это дело", - добавил Луценко.

Напомним, 9 марта, в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, проходят первые слушания по делу сбивания Боинга-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом.

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Игорь Луценко сравнил расследование дел MH17 и Майдана: Суд в Гааге ждали почти 6 лет, и никто не кричал почему не расследовано?! 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180265
 
   
 Топ комментарии
 
всё верно. именно это я хотел вчера написать. но был в бане. здесь оЧЧень жёсткая зелёная цензура в последнее время. напишешь пару ехидных замечаний про бубократию - отправляют в бан.
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Потому что в Гааге по крупицам собирали доказательства а у вас доказательства только пропадали или терялись!
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А этот полудурок хоть знает, что следы и свидетели преступления MH17 уже 6 лет находятся на оккупированной территории и в тылу врага, а Майдан и люди здесь, в центре Киева.
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Все ждут когда пукин сдохнет И тогда громогласно объявят его режим виновным А при его жизни все сцут сказать правду И суд по боингу будет длится вечно
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за что тогда? я не люблю ругаться матом и т.д... но попадаю в бан как только моё ехидное замечание набирает много лайков. иногда больше 100...
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А интересно если бы ему на заправке бак 6 лет заливали, хорошо бы он поездил?
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Т.е. суд в Гааге должен был состояться в 2014 году, а они ждали, пока бак зальют?
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Нашел что сравнить. Дурко..Там сбит самолет в зоне боевых действий с невозможностью туда попасть с всей машиной РФ стремящейся все скрыть и переиначить. И Майдан, когда к власти пришла революционная власть от президента, парламента, кабмина,силовиков, прокуратуры, судов - и все происходит на территории под полным контролем власти В Киеве.. Все полномочия, вся государственная машина в руках. Ну и сравнил... Хотя понятно это не попьяне дебоши устанавливать в немецких аэропортах. ( вот уж кто в прошлой власти был полным пустобрехом и пустышкой так это Луцик с женщиной третьего тысячелетия космического века.)
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Тю на мене... и точно. А как похоже... Може родичи... ( шутка) Можно сказать тогда "Луцик от Луцика не далеко падает"
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Да уж.. Это я зациклился на Юрке... Но по идее очень схожие заявления... Не даром фамилии одинаковые.. "Родня" или клон...
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Доказательства есть - откуда цепочка приказов идёт или достаточно посадить стрелочников раскрыв на судебном процесс, при этом, все карты?
Про другого Луценко ниже сказали, потому мой вопрос только по существу.
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Потому что в Гааге по крупицам собирали доказательства а у вас доказательства только пропадали или терялись!
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Это уЗеленские сказали, которые назначили адвоката убийцы-Януковича в ГБР?
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А этот полудурок хоть знает, что следы и свидетели преступления MH17 уже 6 лет находятся на оккупированной территории и в тылу врага, а Майдан и люди здесь, в центре Киева.
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Лишнехромосомное, ты с лозой ищешь преступника по оставленным следам на месте преступления?
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Ты хоть для разнообразия не копируй собственнуюю тупость. Преступники Майдана в Киеве почти все. Преступники MH17 все в России, их и искать никого не нужно ни тех ни других.
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Лишнехромосомное, составь список ФИО, адреса, местонахождение этих ФИО в момент Майдан, их письменные подтверждения, что они отдавали приказы на убийство и... справку от психиатра купи, чтобы мы тебе верили.
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так в гагє тільки суд, а расслєдованіє вже закінчено. А по Майдану слєцтвіє і не начиналось - до суду дойде тільки дєло, собране портновим - про жестоко убієнних беркутів
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Разница между судами в том, что в Гааге закончат до конца года, а по Майдану стремится к бесконечности
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Навряд чи...
Останні засідання будуть в середині наступного року...
Але є варіанти, що будуть переноси...
Що насправді буде, так це те, що закінчать за пару років, а не так як зі Штепою та Єфремовим Ігор Луценко порівняв розслідування справ MH17 і Майдану: Суду в Гаазі чекали майже 6 років, і ніхто не кричав "чому не розслідують?!" - Цензор.НЕТ 844
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ты щас назвал родственников погибших биомассой, бульбаш?
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Нет, чудо. Баллистическую экспертизу начали делать не на четвертый год после событий ЧАСТНОЙ фирмой
и судьи выпустили ВСЕХ фигурантов с вашей помощью( отсутствием доказательств или прямое их уничтожение) Нет,они ,в отличии от вас,кропотливо работали .
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