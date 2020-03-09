 Игорь Луценко сравнил расследование дел MH17 и Майдана: Суд в Гааге ждали почти 6 лет, и никто не кричал "почему не расследовано?!"

Об этом сообщил экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"С момента преступления и до начала первого судебного заседания по этому делу прошло почти 6 лет! И обратите внимание - следствие еще продолжается и будет продолжаться параллельно процессу, то есть оно является не завершенным", - говорится в сообщении.

"В то же время, например, в моем деле судебное разбирательство по одному из участников начался в 2015 году, то есть почти 5 лет назад.

По состоянию на сейчас только по Киеву судами происходит рассмотрение 59 дел, к этому надо добавить еще мое в Борисполе и другие. Объявлено подозрение 161 милиционеру, 33 чиновникам, 10 судьям, 59 титушкам", - добавил он.

По его словам, хотелось бы более масштабной работы следователей и более оперативной работы судов. Но нынешний украинский УПК позволяет судиться годами.

"Впрочем, и нидерландское правосудие не слишком спешит. Приговор планируют не раньше марта 2021 года. Но нет искусственного или натурального нагнетания эмоций вокруг следствия, что те 6 лет так и не смогли никого осудить даже заочно", - подчеркнул он.

"В Нидерландах не дают давить на следователей прямыми угрозами и интригами, как сейчас нынешняя власть позволяет Портнову. Адвокатов подозреваемых в сбивании Боинга не назначают руководить органами, которые расследуют это дело", - добавил Луценко.

Напомним, 9 марта, в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, проходят первые слушания по делу сбивания Боинга-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом.

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