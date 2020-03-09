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 Происшествия, За рубежом
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Все про:бунт (131) Италия (1008) тюрьма (667)

 Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты, шестеро погибших

Карантинные меры, введенные итальянскими властями из-за коронавируса, привели к тюремным бунтам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом пишет Corriere Della Sera, волнения начались в воскресенье после того, как заключенным объявили о запрете на посещения родными и близкими.

В тюрьме города Модена бунт привел к человеческим жертвам. Около 60 человек подожгли тюрьму, чтобы предпринять попытку побега, после чего захватили здание, включительно с лазаретом. Там осужденные нашли метадон и другие наркотики.

В результате, когда силовики вошли в тюрьму, они обнаружили около двадцати заключенных в состоянии сильного наркотического опьянения. Двоих спасти не удалось, они умерли от передозировки. Еще один человек погиб, надышавшись дымом.

После того, как заключенных перевели в другие здания, умерли еще три человека. Причина этих смертей еще не установлена.

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Во время бунта пострадали трое сотрудников тюрьмы и семеро медиков.

Глава пенитенциарной службы Италии Франческо Базентини сообщил, что бунты начались в Салерно на юге страны, после чего их поддержали заключенные в Модене, Неаполе, Фрозиноне, Павии, Фодже.

Ситуацию удалось взять под контроль к вечеру воскресенья.

Источник: https://censor.net.ua/n3180264
 
 
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Італійці вже про "дикунство" в Санжарах не пишуть?
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Нікуди вона не поділася. Стукала на мене Адміну третього та четвертого березня під ніком олена вервейко. Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих - Цензор.НЕТ 7524
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Там хоть цивилизация, а что говорить про наши тюрьмы.
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симферопольский изолятор в своё время был признан орудием пытки условием содержания
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может хоть после этого дойдёт то, о чём я уже давно талдычу: начинать нужно с законодательства! Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты, шестеро погибших - Цензор.НЕТ 5113
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Італійці вже про "дикунство" в Санжарах не пишуть?
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Иран освободил 70 тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы
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Ее не слышно , а могла бы хоть что-то написать . Может рванула из Италии ?
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Нікуди вона не поділася. Стукала на мене Адміну третього та четвертого березня під ніком олена вервейко. Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих - Цензор.НЕТ 7524
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Как в Республика ШКИД -« а я вам хлебушка принёс»

Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих - Цензор.НЕТ 3143
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)) завтра в рашком миде такая фигня может повториться. на радостях, шо на доляр теперь будут давать больше рублей, машка обкуриться и убьет лошадь передозированной каплей никотина.
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