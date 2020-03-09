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 Подозреваемый по делу МН17 Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и отдыхает в оккупированном Крыму, - голландские СМИ

Подозреваемый по делу МН17, гражданин РФ Сергей Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и не боится судебного заседания по "Боингу".

Об этом говорится в публикации нидерландского издания AD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание пишет, что Дубинский, будучи одним из главных подозреваемых в деле MH17, живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. А в прошлом году в октябре в сети было видео, на котором Дубинский вместе с другими террористами "ДНР" отдыхал у побережья оккупированного Крыма.

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Подозреваемый по делу МН17 Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и отдыхает в оккупированном Крыму, - голландские СМИ 01

Отвечая на вопрос издания, чувствует ли беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него "ни тепло, ни холодно".

"Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует российская Конституция. Она защищает меня", - сказал он в комментарии изданию по телефону.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3180262
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё один мудак по фамилии Дубинский...
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Так вот, оказывается, за кого Шмыгаль распереживался!
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давайте нашего под шумок в Гаагу отправим.
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Так вот, оказывается, за кого Шмыгаль распереживался!
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алкаш...
он своих так же в расход пускает
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давайте нашего под шумок в Гаагу отправим.
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Уже и так понятно, что Зеля ничего не решает, а только может трепаться (и то, с суфлёром). За него решения принимают всякие ермаки и ко, а сам Зеля находится в информационном пузыре под воздействием этих "центров влияния" (какой красивый термин), уже хотя бы потому, что он в экономике и политике дуб дубом, то есть должен абсолютно полагаться на доклады своего окружения - пространства для манипуляций достаточно.
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хорошая идея! Скажем, что сделал пластическую операцию, чтобы скрываться от следствия.
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Після того як винесуть вирок, нехай і не потикається за межі Унітазії.
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Выдать не выдадут...а чайком напоить могут...от этого конституция паРаши не защищает...
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Не будьте наївними.
*****, як раз цим демонструє, які ніштяки мають ті, хто виконують його спецзавдання.
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продемонструє,а поті по-тихому кінці в воду
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Какая "красноречивая" фамилия, однако)
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Только интересно, почему подозреваемых в сбитии Боинга называют наемниками? Ведь Боинг МН-17 сбили кадровые росийские военные
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Если бы ети твари сбили израильский самолет то уже в любом случае сидели на скамье подсудимых или висели на фонарях.
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гИви-зАхарка- мОторола.... и онные - скоро расскажут тебе о "защите" , с подробностями... Подозреваемый по делу МН17 Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и отдыхает в оккупированном Крыму, - голландские СМИ - Цензор.НЕТ 6918
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Радует только одно - ЗАВАЛЯТ ВСЮ ЭТУ СКОТИНУ. Ну и норма! А параша выплатит пару лярдов семьям погибшим. НО, после того как грохнут первого, остальные начнут ПЕТЬ как петухи по утрам! Заложат на хрен ху.ла с потрохами! И ВСЕ.
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Шото с фамилией дубинский не так! Может их при рождении утилизировать?
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Выдать быть не может,а вот пропасть безвести...
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Наш дубинський також веде такій самій образ життя. Подонок від партії слуга народу, хам, брехун і банальна мразь депутат.
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когда будет более полный объём доказанной в суде вины,неплохо чтобы достоянием широкой гласности (особенно для родственников погибших) стали детали не только аквариума в квартире,но и адресок того домика и составе семьи
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Час висаджувати 1000 нідерландських десантників.
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"Отвечая на вопрос издания, чувствует ли беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него "ни тепло, ни холодно"."Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует российская Конституция. Она защищает меня", - сказал он в комментарии изданию по телефону."
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Потому что он знает, что в Украине президент на службе у кремля и никакой условный "Моссад" не придет его выкрадывать как нацистского преступника.
Источник: https://censor.net.ua/n3180262
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Господи, яке воно юродиве. Вбило нещасних дітей. Цілі сім'ї люди втратили, залишись самі на світі білому, а воно ні каплі каяття не має, ще й відверту браваду демонструє. Гнилі люди, гнила країна...
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И то и то гавно...какое из них лучше тебе виднее...ты у нас спец по сортам дерьма...
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..уверен- награда найдёт хероя..))) земелька крымская крепко требует удобрений...)))
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в таких случаях я привержен к решению проблемы методами массад
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