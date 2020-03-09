 Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением коронавируса в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал по итогам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию его распространению в Украине в понедельник.
Премьер-министр поручил руководителям ведомств пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходим для пополнения госрезерва. Он также поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.
Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.
Шмыгаль также поручил предусмотреть осмотр медперсоналом или сотрудниками Госпогранслужбы всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.
До 11 марта Министерство здравоохранения и Министерство финансов Украины обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.
не прошло и двух месяцев с начала страшной заразы.
или собираются опять продать все маски Китаю ?
когда больше трех не собираться
или шо это было??
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Это он про кого? Про производителей презервативов или противогазов?
У меня только один вопрос к патриотам, кто из этих людей кацап?
- Господи, что это?? Сначала вынужденное участие в предвыборном фарсе на стадионе. Потом походы в ДБР под их выдуманными предлогами, дабы не дать ему участвовать в очередном международном мероприятии. Снова и снова выслушивать про "попередников", про "бизнес на крови", про "барыгу", про "Порошенко начал войну"...
Дав состояться демократическим выборам во время войны, он, возможно, совершил единственную эту ошибку. Передав страну с довольно сильными позициями на международной арене, с восстановленной армией и наполненной казной - "новым лицам".
Что это за времена у нас сейчас такие, что во время неоконченной войны мы вынуждены жить в этом цирке?
Мы рискуем деградировать под воздействием людей, которые своим уровнем тянут нас вниз. Нашу культуру - вниз, нашу репутацию - вниз, наши дипломатические достижения - вниз.
Так происходит на любом уровне - будь-то семья или политика.
Тот, кто наглее, вынуждает нас жить по его правилам, считая себя вправе диктовать свои условия и навязывать свои ценности.
Людям системным подобный бардак кажется чуть ли не адом. И тяжело, да и нет смысла системным личностям ходить по стадионам, тратить свое время на игры в стиле Зе или убивать свой потенциал в бессмысленных действиях, которые являются основой наших "новых лиц".
Не знаю. Я сама чувствую себя в высшей степени неуютно в кругу дураков. Говорить ни о чем, делать что-то без цели, спорить с неадекватными, тратить время на ненужное...
Наверное, как и он, который мне очень импонирует своей системностью, смотрю на все это с единственной мыслью: как структурировать этот бардак? Как вернуть предсказуемость, последовательность и четкость в управлении государством?
Ведь оно, как и бизнес, не работает без стратегии. Оно действительно не работает у нас уже полгода как минимум, с приходом людей, которые вынуждают нас деградировать.
Я не говорю, что мы, системные, не способны выжить в период турбулентности.
Мы в этот момент стараемся как раз ухватить ниточку и превратить ее в нечто более крепкое, шаг за шагом выстраивая крепкую основу. Но ведь как же чертовски тяжело...
Ну правда.
Елена Кудренко
Вирус стой! Раз-два!
Як слуги розводять українців на гроші для Коломойського! Все по поличках! Ви ахнете!•Feb 28, 2020
Масок в аптеках во время эпидемии тоже не будет - все уйдут в госрезерв. Очень "умно", что тут сказать. А что насчет ИВЛ?