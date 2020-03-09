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 Политика Украины
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 Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением коронавируса в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал по итогам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию его распространению в Украине в понедельник.

Премьер-министр поручил руководителям ведомств пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходим для пополнения госрезерва. Он также поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано не было, - Минздрав

Шмыгаль также поручил предусмотреть осмотр медперсоналом или сотрудниками Госпогранслужбы всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.

До 11 марта Министерство здравоохранения и Министерство финансов Украины обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3180261
 
   
 Топ комментарии
 
Уф. Теперь мы, как за каменной стеной.
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Шмыгаль. Блин, фамилия какая-то нездоровая.
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Воду подать в Крым и спускать по не короновирус?
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Уф. Теперь мы, как за каменной стеной.
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Он также поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты.

не прошло и двух месяцев с начала страшной заразы.


или собираются опять продать все маски Китаю ? Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 6389
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ИБД... такая ИБД... это одноразовый ган.. премьер: пустит воду в Крым - и в мусор! Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 9753
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воду в Крым пустят во время эпидемии коронавируса в Украине и ЧП
когда больше трех не собираться
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Брать простыню и бежать на кладбище?
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Воду подать в Крым и спускать по не короновирус?
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Хотя вечером может сказать что мы его не так поняли.
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Шмыгаль. Блин, фамилия какая-то нездоровая.
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"информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты"
--
Это он про кого? Про производителей презервативов или противогазов?
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Усиленный план по распилу остатков бюджета...
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Г-н Шмыгаль! Ничего не выдумывайте самостоятельно. В Германии смертность 0. Спросите у Меркель, за счет чего!
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рєшєно рєшитєльно бароцца до паБЄДи
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нє провоціруйтє коронавірус! нада пєрєстать лєчіцца і отойті на бєзопасную дістанцію
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Очень хорошо Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 760 Просто перестать лечиться.
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Махницкий будучи Прокурором после Майдана, не посадил ни одного убийцу Небесной сотни, Петя будучи Президентом оккупированной страны добил армию уничтожив запасы снарядов и патронов, Радуцкий по время смертельной эпидемии продал все защитные средства.

У меня только один вопрос к патриотам, кто из этих людей кацап?
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Похоже что ты...лапти и рога витые торчат..
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Нужно просто заключить с вирусом перемирие и перестать лечиться. И вирус отступит
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Шмыгаль-как слышу так в голове асоциация с тюремной уркой каким то
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От вируса нельзя защищаться и тем более воевать. С вирусом нужно просто сесть за стол и поговорить. тем более зараженные вирусом ето же наши украинцы.
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Ввести карантин и закрыть границу с италией и прилегающими странами, где есть выход к нашей границе. Если путешественникам пофиг на нас и они прутся, то мы должны за себя побеспокоиться и на какое-то время закрыть границу.
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Прочитать бы его мысли:

- Господи, что это?? Сначала вынужденное участие в предвыборном фарсе на стадионе. Потом походы в ДБР под их выдуманными предлогами, дабы не дать ему участвовать в очередном международном мероприятии. Снова и снова выслушивать про "попередников", про "бизнес на крови", про "барыгу", про "Порошенко начал войну"...

Дав состояться демократическим выборам во время войны, он, возможно, совершил единственную эту ошибку. Передав страну с довольно сильными позициями на международной арене, с восстановленной армией и наполненной казной - "новым лицам".

Что это за времена у нас сейчас такие, что во время неоконченной войны мы вынуждены жить в этом цирке?

Мы рискуем деградировать под воздействием людей, которые своим уровнем тянут нас вниз. Нашу культуру - вниз, нашу репутацию - вниз, наши дипломатические достижения - вниз.

Так происходит на любом уровне - будь-то семья или политика.

Тот, кто наглее, вынуждает нас жить по его правилам, считая себя вправе диктовать свои условия и навязывать свои ценности.

Людям системным подобный бардак кажется чуть ли не адом. И тяжело, да и нет смысла системным личностям ходить по стадионам, тратить свое время на игры в стиле Зе или убивать свой потенциал в бессмысленных действиях, которые являются основой наших "новых лиц".

Не знаю. Я сама чувствую себя в высшей степени неуютно в кругу дураков. Говорить ни о чем, делать что-то без цели, спорить с неадекватными, тратить время на ненужное...

Наверное, как и он, который мне очень импонирует своей системностью, смотрю на все это с единственной мыслью: как структурировать этот бардак? Как вернуть предсказуемость, последовательность и четкость в управлении государством?

Ведь оно, как и бизнес, не работает без стратегии. Оно действительно не работает у нас уже полгода как минимум, с приходом людей, которые вынуждают нас деградировать.

Я не говорю, что мы, системные, не способны выжить в период турбулентности.

Мы в этот момент стараемся как раз ухватить ниточку и превратить ее в нечто более крепкое, шаг за шагом выстраивая крепкую основу. Но ведь как же чертовски тяжело...

Ну правда.

Елена Кудренко
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А собирается ли правительство закрывать полностью границу с Лугандоном, где развивается страшный очаг короновируса,и куда Россия высылает своих больных? Или политика для Зеленского и его гоп-компании дороже жизни украинцев?
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Шмыгалка запрещает шмыгать.
Вирус стой! Раз-два!
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А как еще бороться с вирусом? Только по плану. Ну, или с планом.
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Какая мораль этих рисунков,если хоть "так" хоть "не так",а у партнерши рвота не прекращается? .)
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"Усиленный ПЛАН" выглядит больше как угроза.
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он у нас походу давно гуляет! уже куча народу в больницах лежит с температурой под 40 и кашлем
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Идет третий месяц эпидемии. Закупайте тест системы. А то у вас как не было так и не будет коронавируса.
Масок в аптеках во время эпидемии тоже не будет - все уйдут в госрезерв. Очень "умно", что тут сказать. А что насчет ИВЛ?
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У нас борьба с коронавирусом состоит в надувании щёк по телевизору с умным видом, я 3 марта предложил экспресс тесты на коронавирус (в наличии) Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..
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Зеленое безобразие привело к власти ахметовского Шморгаля.... Что хорошего можно ожидать от него вообще? По ВСЕМ направлениям, включая короновирус? ТЬФУ!!!
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Усиленный план Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 230 Они его в ацетоне вымачивают? За такое в моей молодости ногами били...
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Шмига поборола коронавірус! Ура, українці можуть спати спокійно!
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