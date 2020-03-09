 В Запорожье умерла девочка, на которую упала 200-килограммовая скульптура в парке

Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Как сообщалось, трагедия произошла вчера, 8 марта, в коммунальном парке "Дубовый Гай". Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания.
Ужас... По факту это медведь, который и предназначен для того, чтобы на него лазили дети..... Бедные родители....
https://prm.ua/u-zaporizhzhi-pomerla-10-richna-divchinka-na-yaku-vpala-derev-yana-skulptura-vedmedya/
Но происшествие ужасное...
Соболезную родителям в любом случае.
200 кг очень быстро падают.
Это как в нашей киевской поликлинике, когда мать привела детей с ветрянкой к врачу, а один малой полез на железные двери, которые стояли возле стены, и полез на них. Двери упали на малого и поломали ему бедро. Мамаша щелкала ***лом, а потом рассказывала, что двери сами упали. Пока не появилось видео.
В любом случае, эти два происшествия несравнимы. Родители не могли ожидать того, что медведь, предназначенный для игр детей, может быть "не закрепленным". Это жесть!
В этом случае- предугадать было невозможно. Хотя лично я, когда дети были маленькие, проверял горки/качели на надежность перед тем, как подпускать к ним детей. Но предвидеть, что монолитный, огромный медведь может быть элементарно "не закреплен"- навряд ли догадался бы и я...
В общем, безопасность детей- исключительно в руках их родителей. К сожалению. Так есть и было ВСЕГДА. Лично я помню, как ещё во времена совка, когда я был малой, на нашей детской площадке во дворе стоял такой себе "грибок". В его "шляпке" были перекладины, на которых мы, дети, часто висели. Однажды я повис на них двумя руками, и тут вдруг тяжеленный грибок (а весит от наверняка не меньше того медведя) начал падать.... И упал на землю. Меня спасло только то, что я инстинктивно пригнулся и спрятался в углублении "шляпки" грибка..... Думаете кто-то за это ответил? Нет! Возможно, кого-то наказали бы, если бы меня убило, как эту девочку...