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Все про:Запорожье (1593) Нацполиция (11066)

 В Запорожье умерла девочка, на которую упала 200-килограммовая скульптура в парке

В запорожской больнице умерла десятилетняя девочка, на которую 8 марта в парке "Дубовый Гай" упала 200-килограммовая скульптура. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, трагедия произошла вчера, 8 марта, в коммунальном парке "Дубовый Гай". Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180259
 
 
 Топ комментарии
 
дєвочка кілограм тріцать - шоп заваліть 200-кг конструкцію... ето значіт, шо конструкція єдва дєржалась на ногах, і йєйо мог заваліть любой порив вєтра
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Мало того "За словами батьків, дівчинка гралася поруч з дерев'яними конструкціями, як раптом одна з них упала і придавила її." То есть она даже не лезла на этого чертового медведя?
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Да, жаль девочку и родителей. Вот так вот один момент жизнь перечеркнул.
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Жесть, конечно.... А что за скульптура была? Не детской площадке?
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Спасибо.
Ужас... По факту это медведь, который и предназначен для того, чтобы на него лазили дети..... У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала 200-кілограмова скульптура в парку - Цензор.НЕТ 6426 Бедные родители....
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Да, жаль девочку и родителей. Вот так вот один момент жизнь перечеркнул.
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дєвочка кілограм тріцать - шоп заваліть 200-кг конструкцію... ето значіт, шо конструкція єдва дєржалась на ногах, і йєйо мог заваліть любой порив вєтра
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а конструкція і скульптура - ето одно і то же?
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там же ясно написано " ..конструкция которая была не закреплена" банальное разгильдяйство и безответственность. увы .
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Узбаґойся ніякого разгільдяйства, це Україна просто , така жопа на кожному кроці, мали америкоси приїхати і закріпити статую,мабуть.
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Как такое могло получиться? Дичь какая-то...
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а вже стояла в парку, доступна для дітей. Краще п вона лежала
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Мало того "За словами батьків, дівчинка гралася поруч з дерев'яними конструкціями, як раптом одна з них упала і придавила її." То есть она даже не лезла на этого чертового медведя?
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К сожалению, родители могут говорить неправду.
Но происшествие ужасное...
Соболезную родителям в любом случае.
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родители были недалеко от девочки, но не успели её оттолкнуть или удержать скульптуру.
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Быть рядом - не значит держать за руку.
200 кг очень быстро падают.
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Да. Где-то промелькнуло, что девочка таки лезла на медведя. Хотя какая разница? Медведь был предназначен ДЛЯ ДЕТЕЙ и должен был быть закрепленным!
Это как в нашей киевской поликлинике, когда мать привела детей с ветрянкой к врачу, а один малой полез на железные двери, которые стояли возле стены, и полез на них. Двери упали на малого и поломали ему бедро. Мамаша щелкала ***лом, а потом рассказывала, что двери сами упали. Пока не появилось видео.
В любом случае, эти два происшествия несравнимы. Родители не могли ожидать того, что медведь, предназначенный для игр детей, может быть "не закрепленным". Это жесть! У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала 200-кілограмова скульптура в парку - Цензор.НЕТ 6099
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В громадських місцях нічого не має падати , раз ті двері впали то винуватий головний лікар і завгосп- що це за приперті двері , таким випадкам треба запобігати, а не з дитини робити винуватого.
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Я так не считаю. В громадських местах (в поликлинике, в частности) есть окна, которые могут быть открыты. Есть цветочные вазоны на подоконниках. Да еще много чего, что может представлять опасность для детей. Даже дома таких "опасностей"- ТЬМА. Для этого есть родители, которые должны следить за своими детьми. Если с петель сняли двери (меняли на другие) и временно их поставили, прислонив к стене, то мать была просто ОБЯЗАНА проследить за тем, чтобы дети не просто по ним не лазили, а вообще обходили их стороной. Она этого НЕ СДЕЛАЛА.
В этом случае- предугадать было невозможно. Хотя лично я, когда дети были маленькие, проверял горки/качели на надежность перед тем, как подпускать к ним детей. Но предвидеть, что монолитный, огромный медведь может быть элементарно "не закреплен"- навряд ли догадался бы и я...
В общем, безопасность детей- исключительно в руках их родителей. К сожалению. Так есть и было ВСЕГДА. Лично я помню, как ещё во времена совка, когда я был малой, на нашей детской площадке во дворе стоял такой себе "грибок". В его "шляпке" были перекладины, на которых мы, дети, часто висели. Однажды я повис на них двумя руками, и тут вдруг тяжеленный грибок (а весит от наверняка не меньше того медведя) начал падать.... И упал на землю. Меня спасло только то, что я инстинктивно пригнулся и спрятался в углублении "шляпки" грибка..... Думаете кто-то за это ответил? Нет! Возможно, кого-то наказали бы, если бы меня убило, как эту девочку...
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Да собственно уже какая разница, залезла на неё-не залезла, беда в том, что ребёнок погиб. Соболезнование родителям.
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Но виновные, не обеспечившие безопасность, должны быть наказаны.
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В нашей стране? Где нет ни законов, ни правосудия, ни совести?
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