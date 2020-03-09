 Признание автокефалии ПЦУ является основным условием достижения единства с православным миром, - Варфоломей

С таким заявлением 8 марта выступил вселенский патриарх Варфоломей во время празднования воскресенья торжества православия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Однако есть те, кто намерен причинить вред новосозданной Православной церкви Украины с целью создания светского учреждения, которое, с одной стороны, будет действовать в противовес церковным принципам и традициям, а с другой – станет служить иностранным интересам в явном противоречии с православной экклезиологией и синодическим характером православной церкви", – сказал патриарх.

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Патриарх Варфоломей подчеркнул, что решение о предоставлении автокефалии ПЦУ осветило каноническую ответственность вселенского престола и актуализировало канонические решения, принятые на вселенских соборах.

"Признание автокефалии православной церкви Украины от других православных церквей является основным условием достижения единства с православным миром", - подытожил патриарх Варфоломей.

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