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 Признание автокефалии ПЦУ является основным условием достижения единства с православным миром, - Варфоломей

Любая оппозиция вопросу автокефалии Православной церкви Украины не является канонической.

С таким заявлением 8 марта выступил вселенский патриарх Варфоломей во время празднования воскресенья торжества православия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Однако есть те, кто намерен причинить вред новосозданной Православной церкви Украины с целью создания светского учреждения, которое, с одной стороны, будет действовать в противовес церковным принципам и традициям, а с другой – станет служить иностранным интересам в явном противоречии с православной экклезиологией и синодическим характером православной церкви", – сказал патриарх.

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Патриарх Варфоломей подчеркнул, что решение о предоставлении автокефалии ПЦУ осветило каноническую ответственность вселенского престола и актуализировало канонические решения, принятые на вселенских соборах.

"Признание автокефалии православной церкви Украины от других православных церквей является основным условием достижения единства с православным миром", - подытожил патриарх Варфоломей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180251
 
   
 Топ комментарии
 
Господи, бережи Варфоломія.Признание автокефалии ПЦУ является основным условием достижения единства с православным миром, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 5413
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Многовато церквей на одну Украину, тем более что бы терпеть присутствие откровенно враждебной к государству мацковской секты гундяя. ПЦУ вполне достаточно , в этом Варфоломей прав.
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в Его Святейшестве Варфоломее есть неукротимый дух Степана Бандеры..
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Многовато церквей на одну Украину, тем более что бы терпеть присутствие откровенно враждебной к государству мацковской секты гундяя. ПЦУ вполне достаточно , в этом Варфоломей прав.
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Поклонская : из самых важных событий уходящего года для Украины стало предоставление автокефалии раскольнической Украинской Православной церкви. Но этот раскол, затеянный Порошенко, не удастся .Зеленский отличается от Порошенко и не допустит подобного. Я молюсь за новые украинские власти.- Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти.27.12.19
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так и знал, что ты высрешся на этой теме.. Тебя ведь карежит от нашей Украинской церкви!
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апсуждєніє, віжу, захлєбнулось под шквальним агньом
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в Его Святейшестве Варфоломее есть неукротимый дух Степана Бандеры..
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прєпадобному Бартолом'ю многіє лєта!!!
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Как дипломатично он назвал ФСБ ПЦ светским учреждением...
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Зрада. При Порошенке такого не было
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Хоть не религиознен я,но Варфоломей с гражданской позицией человек.С безмозглыми , с животными и с их ценностями -происходят все преступления на планете Земля .Зеленский о *тобусе*,путлер о едином народе, а кирильчик-.этот подонок,богохульник,проповедующий преступность и говорить не приходится.Всё очевидно.
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Нет не только. Еще нужно поставить РПЦ на место, а ее место , место рядовой церкви, такое же как Румынской, Болгарской, Грузинской. А то не по чину берут., возомнили о себе много. Не хотят пусть создают собственную религию ( хотя в принципе она де факто и так уже существует), этакое идолопоклонничество солнцеликому божеству Пу под видом православного халифата с идеей мирового господства. . Прости Господи.
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