 Саудовская Аравия включила "режим наказания" на рынке нефти, в 80-е это стало одной из причин краха экономики "совка", - член набсовета Приватбанка Сульжик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик.

"У них самая низкая в мире себестоимость нефти и есть возможность резко увеличивать добычу. Поэтому они и заливают рынок нефтью - для того что бы принудить других членов картеля, и непримкнувшую к ним Россию, к снижению производства.

Последний раз такой режим Сауды включали в 80-е - тогда нефть упала примерно до 20 долларов за баррель, и это стало одной из причин краха экономики совка", - написал он.

Сульжик отметил, что если бы это произошло "в отрыве от кровопускания на мировых рынках акций, такому развитию событий можно было бы радоваться странам - потребителям нефти", однако, поскольку текущая паника вызвана реальными опасениями что эпидемия вируса приведет к всеобщему падению потребительского спроса и снижению бизнесактивности, предсказать эффект от краха рынка нефти и другого сырья сложно.

"Я начинаю задумываться, возможно, я недооценил масштаб бедствия и все гораздо серьезнее чем я думал даже пару недель назад - падение может быть глубже, и восстановление спроса и рынков займет дольше", - добавил он.

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Напомним, нефть подешевела в понедельник более чем на 20%, до $30-35 за баррель после решения Саудовской Аравии нарастить добычу нефти и снизить цены.

Как стало известно в воскресенье, королевство намерено увеличить собственную добычу и предложило покупателям 20-процентные скидки на апрель, после того как Россия на прошлой неделе отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи.

Радикальные изменения на нефтяном рынке совпали на этот раз с шоком, вызванным падением глобального спроса на сырье из-за коронавируса.

Как сообщалось, стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).

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Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран – экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Курс доллара на 11.10 превысил 74,9 руб., курс евро – 85,6, следует из данных Investing.