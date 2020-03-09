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Все про:нефть (1481) Саудовская Аравия (172) Сульжик (11)

 Саудовская Аравия включила "режим наказания" на рынке нефти, в 80-е это стало одной из причин краха экономики "совка", - член набсовета Приватбанка Сульжик

Саудовская Аравия включила "режим наказания" на рынке нефти. У них самая низкая в мире себестоимость нефти и есть возможность резко увеличивать добычу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик.

"У них самая низкая в мире себестоимость нефти и есть возможность резко увеличивать добычу. Поэтому они и заливают рынок нефтью - для того что бы принудить других членов картеля, и непримкнувшую к ним Россию, к снижению производства.

Последний раз такой режим Сауды включали в 80-е - тогда нефть упала примерно до 20 долларов за баррель, и это стало одной из причин краха экономики совка", - написал он.

Сульжик отметил, что если бы это произошло "в отрыве от кровопускания на мировых рынках акций, такому развитию событий можно было бы радоваться странам - потребителям нефти", однако, поскольку текущая паника вызвана реальными опасениями что эпидемия вируса приведет к всеобщему падению потребительского спроса и снижению бизнесактивности, предсказать эффект от краха рынка нефти и другого сырья сложно.

"Я начинаю задумываться, возможно, я недооценил масштаб бедствия и все гораздо серьезнее чем я думал даже пару недель назад - падение может быть глубже, и восстановление спроса и рынков займет дольше", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России грозит бюджетный дефицит и девальвация из-за падения цен на нефть, - Fitch

Напомним, нефть подешевела в понедельник более чем на 20%, до $30-35 за баррель после решения Саудовской Аравии нарастить добычу нефти и снизить цены.

Как стало известно в воскресенье, королевство намерено увеличить собственную добычу и предложило покупателям 20-процентные скидки на апрель, после того как Россия на прошлой неделе отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи.

Радикальные изменения на нефтяном рынке совпали на этот раз с шоком, вызванным падением глобального спроса на сырье из-за коронавируса.

Как сообщалось, стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).

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Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран – экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Курс доллара на 11.10 превысил 74,9 руб., курс евро – 85,6, следует из данных Investing.

Саудовская Аравия включила режим наказания на рынке нефти, в 80-е это стало одной из причин краха экономики совка, - член набсовета Приватбанка Сульжик 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180250
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец саудовская Аравия!
Лупи винторогию сильно!
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Ну что ж, случилось неизбежное. Еще в конце 2016 года, когда был заключен первый картельный сговор ОПЕК+ мне было понятно, что все это закончится как в 1985 году. Вот нефть и рухнула. Напомню, что с 1980 по 1985 Саудовская Аравия в одиночку, практически как и в последние годы, сокращала добычу нефти, чтобы удержать цены. Тогда они сократили добычу с 10 млн бочек в сутки, до 3,5. Но к осени 1985 года они не выдержали увеличили добычу до 5 млн. Цены за 5 месяцев тогда рухнули вчетверо! Потом в СССР придумали сказку про то, что это США заставили их увеличить добычу, чтобы развалить СССР.
Что происходит сейчас? Сейчас уже расейские нефтяные компании собираются бороться за долю рынка нефти и делать это под санкциями без новых технологий. Интересно, что Америке сейчас тоже нужна дешевая нефть! В нефтяной отрасли США начался период консолидации. Те, крупные нефтяные компании хотят поглотить более мелких. Для того, чтобы те были готовы продать свой бизнес они должны долгое время работать себе в убыток! А это значит, что цены на нефть теперь будут долгое время находиться ниже уровня себестоимости добычи сланцевой нефти, те не выше $30 за бочку.
Курс рубля, как я и писал еще несколько недель назад, пробил свои ключевые отметки и сегодня утром упал до минимума за 5 лет. При текущем уровне цен на нефть рубль будет стремиться к историческому минимуму в 86 рублей за доллар.
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Сейчас Пукин попросит братьев по вере иранских фундаменталистов нанести безпилотниками удар по НПЗ и местам нефтедобычи Саудовской Аравии , потом спишут на йеменских шиитов. Не впервой. такой фортель.
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Нафта 35. В газосховищах 15,8 млрд. газу - тобто цього сезону газ Україна може взагалі не закуповувати. Коли Смолій втримається та зебіли не виперли Макаркову, яка успішно через ОВДП конвертувала валютний держборг в гривневий. Влітку курс - 20.
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Здравия всем! Это все хорошо, но все дело в том, что в СССР были более адекватные руководители, которые приняли поражение, а *****- как сказал один уже покойный политик - " Нв всю голову епнутый!"(с). Самый простое решение - это война!. Даже с учетом того, что она будет проиграна! Как он сказал-" все просто сдохнут, а мы как мученники попадем в рай". Это не то что говорили коммунисты- что в ялерном конфликте нет победителей! Разницу понимаете????
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Падение цен на нефть принесет России проблемы, которые правительство будет решать путем отвода внимания населения - например, полномасштабной войной с Украиной.
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Получат по рогам, плюс усиление санкций, тогда точно развал. Лучше сразу пусть Аляску возвращают
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