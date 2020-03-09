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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Нидерланды (903) суд (22935) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078) Гиркин (91) наемники РФ (1079)

 В суде рассказали, как вручили 4 наемникам РФ сообщения о вызове на заседание по MH17

Прокуратура РФ подтвердила, что официально передала повестку на суд по MH17 только одному из подозреваемых, но Нидерланды убедились, что все четверо знают о проведении суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как известно, в понедельник в Нидерландах начались судебные слушания по катастрофе авиалайнера Малазийских авиалиний. Обвинения выдвинуты против трех граждан России: Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко.

Одному из них - Пулатову - повестку удалось вручить по официальным каналам. "23 января Россия сообщила, что Пулатов появился в российском суде Ульяновска и ему была передана в руки повестка", - сообщил во время слушаний судья Хендрик Стейнхаюс.

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Этот подозреваемый, бывший российский военный, представленный в суде в Нидерландах командой адвокатов.

Двое других россиян, Дубинский и Гиркин, были вызваны в суд по месту регистрации, но на заседание не явились, а Харченко некуда было вызвать, поскольку он проживает в оккупированном Донецке.

Однако следственная группа смогла убедиться, что все трое получили вызовы, проконтролировав это через соцсети и месенжеры.

Так "глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинский пытался скрыться от следственной группы, но оставил в интернете следы того, что он знает о суде. Кроме официальной повестки, ему прислали сообщение через WhatsApp, на Skype и в Facebook. WhatsApp сообщения были пересмотрены и емейл (с повесткой) - открытый, рассказал судья.

"С ним также связались по телефону. Мужчина ответил, что он не Дубинский и больше не брал трубку, но эксперты определили, что это голос Дубинского, использовав другие записи его разговоров", - рассказал судья Стейнхаюс.

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Сложнее всего было доставить повестку Харченко, который в 2014 году переехал в Донецк, из-за чего Украина не имела возможности вызвать его в суд для вручения повестки. Этому наемнику РФ следователи по делу МН17 также присылали сообщения о месте и дате суда через различные мессенджеры, и в конце концов смогли достать его через сеть "Вконтакте", куда ему прислали личное сообщение.

"Ссылка на сообщение о суде была открыта 19 июля с айпи-адреса в Донецке. 20 июля профиль был удален из сети ВК", - сообщил судья Стейнхаюс.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3180249
 
   
 Топ комментарии
 
Cтрана-туалет должна сдохнуть в муках!!!!!
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смешно) ждем новостей об отравлении подозреваемых несвежими щами)
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каким четырем? это исполнители а организаторы в кремле во главе с хуйлом
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Cтрана-туалет должна сдохнуть в муках!!!!!
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смешно) ждем новостей об отравлении подозреваемых несвежими щами)
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Мышиная возня. Этот же суд и отвергнет все доказательства вручения. Чуваки уже раков кормят, скорее всего.
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Отравитель Литвиненко - депутат Госдумы. Отравители Скрипалей спокойно живут и чихали на все суды. Так же и здесь будет. Если не будут открывать рот когда их не спрашивают, будут жить долго и счастливо.
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формальності дотримані.

Суд повідомлений ,що підозрюваних ПОІВІДОМЛЕНО.
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каким четырем? это исполнители а организаторы в кремле во главе с ******
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месьє Макрон міг персонально передати путіну повістку в Парижі...але ботоксного окурка не цікавила доля родичів 298-и вбитих руSSкімі терористами людей,...
він переживав за подачу води до Криму...стратеґь....фсб-шний....
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так судова система НЕ ПРАЦЮЄ.

Президенти не доручають повісток в суди...
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Старался бы шмаркля для Украины, как пуйло для Московии.
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Красиво работают .Но если бы ещё и наказание для рассии было ощутимым .вот тогда да ,было бы видно что международный суд работает.
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найцікавіше буде спостерігати,як рашка сама себе закопує,заперечуючи очевидне ))
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Інформація на весь світ "Who is who...." також має велике значення!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Алекс! Парадокс в тому, що Олег Петрович ed2c8e0a - саме той самий "руSSкий мір", сепар!
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А кто ж тогда сын Порошенко , который любит рассию?
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це дуже добре!! чим більше латентних ватніків і колаборантів прочитають цю ДОГМУ:
"яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!"
тим краще для них!
і не проходить 3-5 місяців і вони самі в цьому переконуються і починають переконувати в цьому своє оточення....вода камінь точить...
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В Нидерландах начинается судебный процесс по МН17
В Нидерландах в судебном комплексе Схипхол в понедельник, 9 марта, в 11:00 начинаются слушания по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете рейса МН17.
Председательствовать будут голландские судьи Хендрик Стейнгаюс, Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс.
Процесс будет происходить на нидерландском и английском языках в прямом эфире.
Для рассмотрения дела судебный комплекс Схипхол зарезервировали в год.
Предварительный график слушаний: с 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.
Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов.
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