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 Происшествия, За рубежом
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 В штаб-квартире НАТО обнаружили коронавирус, ряд сотрудников перешли на дистанционный режим работы

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе подхватил коронавирус нового типа, поэтому он и ряд его коллег перешли на дистанционный режим работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" в понедельник сообщили в пресс-службе Альянса.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

Сотрудник вернулся из отпуска в северной Италии, ему стало плохо в конце прошлой недели и он прошел тестирование из-за появления симптомов, похожих на жар. Сейчас он находится дома в самоизоляции.

В течение нескольких минут после получения результата теста все его ближайшие коллеги по работе были проинформированы о заражении. В конце прошлой недели они работали из дома и продолжают это делать сейчас.

Чтобы обеспечить безопасность персонала и посетителей, в штаб-квартире НАТО уже введены превентивные меры на основе руководящих указаний Всемирной организации здравоохранения.

Это, в частности, временное приостановление поездок некоторых сотрудников, поощрение сотрудников к работе из дома и временное прекращение групповых поездок в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180248
 
 
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всемирный альянс безопасности дома на карантине.....
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А говорите вирус не боевой. Уже и по НАТО бьет.
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