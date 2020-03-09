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 В Беларуси зафиксировано еще три новых случая коронавируса, миссия МВФ отменила визит в страну

Еще три случая инфицирования коронавирусом зафиксировано в Беларуси. Визит миссии Международного валютного фонда в страну перенесен на неопределенный срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", трое пациентов в Беларуси показали положительный результат РНК коронавируса.

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, речь идет о "контактах первого уровня" - людях, напрямую контактировавших с уже заболевшими, которые на период карантина были помещены в медицинские учреждения и там проходили обследования.

"Если их повторные тесты дадут положительный результат, то мы сможем говорить о том, что количество заболевших в Беларуси дошло до 9 человек. Пока что мы ожидаем подтверждения результата их анализов", - сказал Караник.

В миссии МВФ в свою очередь отметили, что визит миссии перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом в мире.

"Миссия переносится на неопределенный срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире", - проинформировали в представительстве.

Ранее планировалось, что традиционная обзорная миссия МВФ будет работать в Минске 19-30 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180246
 
 
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Наконец пробирки-тесты появились, могут выявить. А так ничего ене было -все с орви да гриппами.
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