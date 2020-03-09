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 Политика Украины
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 Дело Майдана: суд заочно арестовал двух экс-руководителей правоохранительных органов, - Офис генпрокурора

Печерский райсуд столицы заочно арестовал в рамках расследования дела Майдана двух бывших руководителей правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд 4 марта 2020 года избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для бывших высоких должностных лиц - двух руководителей правоохранительных органов. Их подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины, предположительно, на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.

В прокуратуре пояснили, что такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения.

В ведомстве напомнили, что в уголовном производстве от 23 июня 2017 года расследуются обстоятельства организации беглым Виктором Януковичем превышения власти и должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. В частности, превышения власти бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, в том числе по фактам умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта, совершенных с 18 по 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3180245
 
 
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заочно/ что самоучка без диплома Луценко, что владелец диплома университета Соломона Рябошапка а результат один-заочно.
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Заочный арест - эт как виртуальное посещение сортира.
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Как легко арестовывают тех, кто вне Украины, и как легко отпускают тех, кто под подозрением.
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це роБлять для того шоп оправдати - дєло закрито через суд, бінго!
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