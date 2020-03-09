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Все про:Fitch (97) нефть (1481) Россия (75126) ОПЕК (72) рубль (858)

 России грозит бюджетный дефицит и девальвация из-за падения цен на нефть, - Fitch

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом сообщает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, Москва "вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30".

"Вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки (ОПЕК+)", – сказал он.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть продолжают падение: Brent снизился на 43,4%, WTI - на 49,6%

Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран – экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Курс доллара на 11.10 превысил 74,9 руб., курс евро – 85,6, следует из данных Investing.

Источник: https://censor.net.ua/n3180243
 
 
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Я вспомнил видос про Горловку ..куры от Безлера
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да ну. уже завтра там все пенсы добровольно откажутся от пенсий и попросят предать средства фонда на поддерку штанов рубля. ну а молебень гундяя, шоб рупь стоял, это святое.
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...того и гляди что 9 Мая станет Днём Победы Холодильника над Телевизором! В Fitch предрекли России бюджетный дефицит и девальвацию из-за падения цен на нефть - Цензор.НЕТ 5522
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Это день наступит раньше... на Пасху...
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ну тепер лугандон з кацапією заживуть приспівуючи, буде більше фуфлів У Fitch пророкують Росії бюджетний дефіцит і девальвацію через падіння цін на нафту - Цензор.НЕТ 6791
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***** маладєц В Fitch предрекли России бюджетный дефицит и девальвацию из-за падения цен на нефть - Цензор.НЕТ 1809
Єщьо тот многоходовочнік В Fitch предрекли России бюджетный дефицит и девальвацию из-за падения цен на нефть - Цензор.НЕТ 1809
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Кацапи,будете тонути, захопіть з собою на дно наших зелених імбецилів (і їх електорат).
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Падлашенкову кодлу пусть тоже не забудут....
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та прям там... ЗАЗ, аkа "запорожец" начинает скрутку кацапских лад всяких... надеется втюхивать здешним лохам по цене, экв. 15К дольцев североамериканских штатов... о сделка!
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тільки вялічіє не забирайте, залиште хоч крапельку!
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Тук тук, РабССия к вам писец в адский вторник стучит.
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З Днмем Народження, Тарасе Григоровичу !
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К сожалению ничего с кацаПсинами не случиться, быдло соснёт ещё один писюн и будет радоваться дальше!
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Кто знает. Может дойти до того что без ствола на улицу не выйдеш, а росиянин начнет варить удачно убитого на улице и ловко разделанного другого, менее удачливого росиянина чтоб покормить свою семью.....
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Дуже, дуже файна новина.
Вітаю усіх бандерівців та русофобів з 206-ю Річницею Народження Кобзаря!

Кацапам: нефть рухнула, но вы там держитесь! Ничёй-та страшного, ди(л)ды в блокаду ленинграда друг друга ели и вам велели...
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Это проблема для россиян при продолжительности срока низких цен. Ежеминутная или даже ежесекундная динамика цены на бирже представляет интерес для биржевых спекулянтов, торгующих расчетными (без поставки) фьючерсами или CFD (где нет никакого товара, зарабатываешь, если цена на закрытие сделки выше, чем на открытие, такой себе виртуальный процесс). Можно подумать, что вот прямо сейчас россияне вынуждены кому-то продать 20%, 30%, 50%... своей нефти по 30 или 35. Они могли продать ее месяц назад по 50, а следующую крупную партию через месяц или два, когда цена поднимется от текущей.

Поэтому важно, для урона серьезный им, если низкая цена продолжится долго, тогда в любом случае они вынуждены продавать дешево.
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Вони будуть просто продавати зелені гроші, щоб підтримати фуфлі
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жму руку саудитам..... вот настоящие друзья а не эти емели из приполярной нигерии.... У Fitch пророкують Росії бюджетний дефіцит і девальвацію через падіння цін на нафту - Цензор.НЕТ 8134

Саудовская Аравия пообещала повысить добычу с апреля до 10 млн баррелей в сутки. При этом по данным источников Bloomberg, в Эр-Рияде готовы нарастить объемы добычи до 12 млн в случае необходимости. Кроме того, саудиты объявили о введении скидок в размере $6 для потребителей из Восточной и Юго-Восточной Азии, $7 для потребителей из США и $8 - для стран Северной Европы.
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Фитч,ты ни хрена не понимаешь в экономике,***** сказало,что дорогой доллар это хорошо для кацапов они же нефть за доллары продают)))))))
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Добра новина чудово піднімає настрій після 8 березня
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США и ЕС очень хотят обвалить экономику России и выдавить её из мировых рынков. Это очень для них важно так как приближается мировой экономический кризис и товары надо будет куда то сбывать. Значит, Россию надо убрать как конкурента. Но цены на нефть уже не один раз снижались и с Россией ничего не случалось. Так что не нужно нас обманывать господа капиталисты. Не создавайте панику. Украинский народ не продаст вам свои земли. Украинские фермеры сами будут выращивать сельхозпродукцию и продавать её на экспорт. В том числе и в Россию. Фермерам нужны доллары.
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