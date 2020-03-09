 Костинский и Фещук не понимают, почему Зеленский уволил их из Нацсовета по ТРВ: "Почему мы остались вне команды - это странно"

Об этом они заявили во время пресс-конференции в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.

"Откровенно говоря, для нас наше увольнение стало новостью. Вчера придя на работу и готовясь к заседанию, которое по объективным причинам по просьбе одного из наших коллег было перенесено на полчаса, мы узнали о том, что есть указы о нашем увольнении. Я лично не знаю на каких основаниях уволили меня, какие есть претензии к моей работе. То есть, в указах есть ссылка на нормы закона. Это в принципе соответствует требованиям закона. Но у нас фактически коллегиальный орган, мы принимаем решение публично и голосуем за это. И почему мы остались вне этой команды - это, как минимум, странно", - сказала Фещук.

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Костинский сказал, что это увольнение, если оценивать его эмоционально, является вознаграждением, потому что много честных и умных людей хотели бы быть уволены именно так, при таких условиях. "Поэтому, если так мудро подойти к этому вопросу, то Владимир Зеленский оказал нам услугу", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что не знает, почему они были уволены.

"Я с первых дней назначения всегда был готов к отставке, из-за любой ситуации. Я не революционер, но всегда боролся за свою точку зрения, и думаю всегда были возможности меня уволить гораздо раньше. Что касается реальных юридических оснований, то я не знаю, кто сделал больше. Наша часть отчета не удовлетворяет, а по сравнению с кем мы работали хуже? Покажите тех людей, которые сделали больше", - сказал Костинский.

Он рассказал, что в дальнейшем ему будет интересно заниматься экспертизой деятельности всех органов государственной власти, работающих в гуманитарной сфере.

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"Благодаря европейским квотам мы обеспечили в 2019 году, что украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 77%, контент стран ЕС, США и Канады 19%, а доля российского контента упала до исторического минимума, такого никогда не было - 4%. По сравнению с 2017 годом, когда мы провели такой первый мониторинг, то доля российского контента уменьшилась на 9 процентных пунктов, т.е. до этого она составляла 13%. Я считаю, это большое достижение", - сказал Костинский.

Он подчеркнул, что в 2019 году доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составила 94%.

"Мы понимаем, что фактическая доля украинского языка меньше, потому что в законе есть исключения, которые позволяют транслировать сериалы, фильмы собственного производства на русском языке, и титровать это. Но показательно, что формально требования закона выполняются", - сказал он.

По словам Костинского, в эфире общенациональных радиостанций доля ведения передач на украинском языке в 2019 году составляет 90%. Он подчеркнул, что затем все сетевые и крупные вещатели перевыполняют языковую квоту на 30%.

"Средняя доля украиноязычной песни в эфире общенациональных радиостанций составляет 56%. Каждая вторая песня является украиноязычной", - добавил Костинский.

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Он подчеркнул, что всего было оштрафовано 26 радиостанций на сумму около 2 млн гривен. В большинстве случаев штрафы применялись за невыполнение квот песен.

В 2014-2019 гг. на территории Украины было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 имеют прямое российское происхождение, сообщила бывший заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

"За все время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских. И это происходило в тот момент, когда украинское законодательство вообще практически не регулировало этот вопрос. За время, когда мы работали, были разработаны 7 законопроектов, которые в дальнейшем были приняты", - сказала Фещук. В то же время она подчеркнула, что закон о телевидении и радиовещании был одним из тех, в который очень часто вносились изменения, что было неудобно для лицензиатов, но позволяло ограничивать пропаганду и вводить в эфир украинский язык.

Она подчеркнула, что Нацсоветом также велась работа, чтобы на телеканале не разгоралась вражда. По ее словам, также впервые были применены санкции к телеканалам за распространение фейковых новостей.

"Есть положительная практика, которую в дальнейшем смогут использовать коллеги, оставшиеся работать в Нацсовете. Мы очень надеемся, что они будут использовать такое же для нарушителей, а не для того, чтобы подавлять свободу слова. Т.е. надо различать нарушения и свободу слова", - сказала она.