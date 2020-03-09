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 Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициями Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 пока зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Так, в 08.40 утра, со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехово.

Далее, в 11.00 враг применил минометы калибра 82 мм в районе Зайцево, с расходом четырех боеприпасов.

Кроме того, неподалеку  от Широкино с направления Саханки оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180241
 
 
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ТЕХ, КТО НЕ ОТВЕЧАЕТ БЬЮТ ЧАЩЕ !
кому это всепрощение надо ???
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Для Зеленского НИКАКОЙ ценности не имеет человеческая жизнь. Кроме своей - и горстки «своих» Поэтому все речи про «главное, чтобы перестали гибнуть», «там же наши люди» - манипуляция, не более
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Для нормальных украинцев жизнь зеленского и его ленки тоже абсолютно никакой ценности не представляет. Даже наоборот, вредна его жизнь на посту президента для страны!!
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вс субботы в россии финансовый хаос доллар по 75 рублей. когда закончаться бабки, чтоб сепары начали голодать и марадерствовать на нужды (великой армии лднр)
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