 Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19%.
Капитализация металлургических компаний также падает: "Северсталь" теряет 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%.
Компании потребительского сектора также оказались под ударом. Котировки "Магнита" рухнули на 17%, X5 Retail Group - на 14%.
GDR на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.
может его завербовало ЦРУ и он готовится нанести удар
по шпионам фсб в Украине, вооружит население ?
И толпа расейских инвесторов не может скинуть акции в рашке..
А вот что начнется завтра... попкорн резко вырос в цене!))
Ти забув? Пєтькі і Лєркі вже нема!!! Тому, гривні нічого не загрожує з цього напрямку...
"переброс сєверних рєк в Крим"
"Сєвєрний поток-3"
"Победная война протів всех в Сіріі"
НЕ ДАДІМ ОБЕДНЕТЬ РОТЕНБЕРГУ!!!
В Китае вирус...спад производства...спрос на нефть упал...а нефть это сырье...а паРаша сырьевой придаток Китая...
Потому что если 30 долларов за баррель задержится, то это конец бюджету бензоколонки и банкротство сырьевой энергетической сверхдержавы.
Министр финансов Антон Силуанов утверждал, что Россия может профинансировать свои бюджетные обязательства, даже если нефть будет стоить $20-30 в течение трех лет. «И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы - 7% ВВП», - говорил министр в октябре 2019 года. В феврале Силуанов допустил, что государство сможет в течение четырех лет спокойно финансировать расходы, если цена на нефть достигнет около $30 за баррель.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/09/03/2020/5***********************
"відлуння " "Дня Клари Цеткін і Рози Люксембург")
щоб жаба не вистрибнула з відра -вогонь збільшують поступово..