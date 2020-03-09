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 Экономика, За рубежом
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Все про:Лондон (299) нефть (1481) Россия (75126)

 Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже

Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19%.

Капитализация металлургических компаний также падает: "Северсталь" теряет 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%.

Компании потребительского сектора также оказались под ударом. Котировки "Магнита" рухнули на 17%, X5 Retail Group - на 14%.

GDR на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180237
 
   
 Топ комментарии
 
Є бог на світі. Він позбавив Пуйла розуму.Круши вова ціну на нафту до 20 баксів за баррель.
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Є бог на світі. Він позбавив Пуйла розуму.Круши вова ціну на нафту до 20 баксів за баррель.
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Цілком можливо, що і в Україні ціни на бензин через пару місяців зменшаться на одну гривню за літр. Зєйло прікажіт!!!
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Зеленский может быть совсем не тем, кем кажется,
может его завербовало ЦРУ и он готовится нанести удар
по шпионам фсб в Украине, вооружит население ?
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весь смак ситуации в том, что фондовые биржи рашки сегодня закрыты Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже - Цензор.НЕТ 1083
И толпа расейских инвесторов не может скинуть акции в рашке..
А вот что начнется завтра... попкорн резко вырос в цене!))
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)) но те единицы, кто сегодня был там трезв, щас напиваются в дупль.
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Был бы твой бог, он бы недопустил ни голодомора в 30-х, ни выходок тавагищя Сралина во вторую мировую, ни то что творила ******** в Абхазии, Грузии, а сейчас творит в Сирии и у нас.
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возвращения своих соатечествеников на историческую мокшанскую родину.
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Праздник ! День рождения Шевченко !
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Хорошее начало! Ждем радостные вести! Надеемся, что они дальше будет интересней!
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Конечно интересно. Будут валится все сырьевые и металлургические компании, а с ними и гривна бросится в погоню за деревянным, как это всегда было
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Гривня?
Ти забув? Пєтькі і Лєркі вже нема!!! Тому, гривні нічого не загрожує з цього напрямку...
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Ждьом фінансірованіє нових мегапроектов ВЯЛІКОЙ СТРАНИ..


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НЕ ДАДІМ ОБЕДНЕТЬ РОТЕНБЕРГУ!!! Акції російських компаній різко обвалилися на Лондонській біржі - Цензор.НЕТ 3468
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великой россии показали что она просто большая а не великая
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Чтобы не было вопросов: слева (пока Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже - Цензор.НЕТ 4965 ) торчит не украинский Крым, а украинская Кубань.
Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже - Цензор.НЕТ 1153
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Символічно, що початок занепаду рососі почався на день народження нашого Великого Кобзаря!
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Правильно говоришь! Если б еще херню из Г+Г про Президента Украины не писал, цены тебе не было бы!!
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Да так...мелочи...
В Китае вирус...спад производства...спрос на нефть упал...а нефть это сырье...а паРаша сырьевой придаток Китая...
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Вата на ленте сру так падает шо капец!! Правда пытаются кричать что пипец экономики пендостана)))
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Это у ольгино сейчас такая методичка, чтобы утешить жителей бензоколонки
Потому что если 30 долларов за баррель задержится, то это конец бюджету бензоколонки и банкротство сырьевой энергетической сверхдержавы.
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"В российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год составила $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила. При ценах выше Минфин закупает на дополнительные доходы бюджета валюту, а при их падении должен продавать ее, но еще никогда этого не делал. Urals стоит дешевле Brent (обычно на $1,5-2).
Министр финансов Антон Силуанов утверждал, что Россия может профинансировать свои бюджетные обязательства, даже если нефть будет стоить $20-30 в течение трех лет. «И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы - 7% ВВП», - говорил министр в октябре 2019 года. В феврале Силуанов допустил, что государство сможет в течение четырех лет спокойно финансировать расходы, если цена на нефть достигнет около $30 за баррель.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/09/03/2020/5***********************
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сможет-сможет. если кошельки потрусит, в которых те звр лежат (на квартирах). только кошелькам это не всем понравится. адвокат, ты наш, ************.
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Ждемс,появления вЯликого,лаптеногого,плешивого ***** с пространственной речью о том,что все это только на руку вЯликой,мАгучей и вечно встающей с колен кацапляндии!!!
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Товарисчи россияне не останавливайтесь на достигнутом! Все хорошо делам было хуже
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Як завжди для відволікання лаптеносців від внутрішніх проблем ***** може активізувати військові дії зовні, пильнуємо.😎
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За доллар теперь дают более больше руплей...((с) винторогая Света из Воронежа)
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Еще год назад гривна обвала рупля и не заметила бы...сейчас...при зеленом стаде у власти и осла у руля...может быть все что угодно...
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щас барыги на ажиотаже наварятся, а потом опять спадёт. но фубель уже летит быстрее гривни - 0,364.
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в Україні теж вихідний..

"відлуння " "Дня Клари Цеткін і Рози Люксембург")
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эх, а говорили с колен встанут.....а тут глядиш на пустое брюхо шлепнутца.....
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возможно, у Харона прибавиться работёнки по перевозу некоторых слабонервных руцких на концерт хора александрова.
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Сейчас мы наблюдаем закат эпохи страны бензоколонки
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скоріше агонію..розтягнуту на рік-два...

щоб жаба не вистрибнула з відра -вогонь збільшують поступово..
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