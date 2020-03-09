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 Политика Украины
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 Сначала мы должны поехать на Донбасс, а потом планировать визит в Россию, - Боррель

Высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррель подтвердил намерение посетить Украину и регион Донбасса, после чего, по его словам, будет планировать визит в Российскую Федерацию.

Об этом сам Боррель заявил в пятницу во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое было созвано в Загребе, столице председательствующей в ЕС Хорватии, для обсуждения ситуации в Сирии и связанного с ней миграционного давления на границы Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так высокий представитель ЕС ответил на вопросы журналистов, собирается ли он проводить немедленные встречи с российским министром иностранных дел Лавровым и президентом РФ Путиным.

"Я действительно намерен посетить Россию как можно скорее, но не завтра. Повестка дня на следующие два месяца полностью заполнена. Сначала мы должны поехать в Украину. И мы также направили мощный сигнал о пяти принципах, в частности в том, что касается Минских соглашений, которые являются основой этих пяти принципов. Все они важны. И когда я говорю об одном принципе, это не значит, что я забываю о следующих четырех. Через неделю, в понедельник, я планирую посетить регион Донбасса", - сказал Боррель.

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Он отметил, что это абсолютно нормальная ситуация, что высокий представитель ЕС, отвечающий за внешнюю политику, намерен говорить и работать с Россией, как одним из самых важных соседей Евросоюза.

"Это не должно расцениваться как нечто новое или что-то чрезвычайное, если высокий представитель ЕС посетит Россию. Это нормально. Когда у нас будет такая возможность, и российская власть будет готова иметь интенсивную программу встреч, - безусловно, я буду рад это сделать, как я это уже сделал в Турции", - подчеркнул Боррель.

Источник: https://censor.net.ua/n3180236
 
 
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Толку от этого никакого не будет. Ему показуху сделают и на том все.
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Московії вірити не можна, ніколи. Це доказано на протязі всієї історії існування цієї орди, Московії.
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Жабоед вонючий, будешь вытирать свою дряблую жопу теми акциями Газпрома которые тебе ***** дал
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