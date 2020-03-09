 Минобороны планирует ограничить активность военнослужащих в соцсетях, - замминистра Фролова

Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра обороны Алина Фролова, передает Цензор.НЕТ.

"Гибридная война тем и опасна, что она постоянно меняется, то есть методы меняются каждый день. Как только появляется возможность нанести точечный удар в какой-то элемент, сразу враг это делает.

В отношении военных ... Мы имеем примеры рассылки врагом SMS нашим ребятам. То есть установки, которые позволяют на линии разграничения разбрасывать эсэмэски - и наши бойцы периодически могут получать сообщения о том, что "вас ждут дома", что "оставьте позиции", то есть те вещи, которые могут психологически на них влиять", - рассказала Фролова.

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По ее словам, интенсификация таких вбросов бывает разной, но какой-то системы здесь не наблюдается. Главная цель вражеских методов: подстрекательство к определенным негативным настроениям среди военных, интенсификация обсуждения проблемных вопросов, создание паники.

Фролова также отметила, что для проведения информационной операции среди военных достаточного очень мало средств и людей.

Несмотря на то, что спрогнозировать такие операции невозможно, заместитель министра считает, что противодействовать им вполне реально. "Что мы можем сделать с этим? Мы можем, во-первых, обучать наших бойцов диджитальной гигиены и критического мышления. Это долгий процесс, но другой предупредительной меры нет. Во-вторых, необходимо вводить определенные ограничения. Это не очень популярная тема, но ограничения необходимы. Нужно понимать, что если человек в армии, то он не может фотографировать и выкладывать фото с геолокацией, он не может публиковать, в каком подразделении он находится, он не может делать много других вещей, которые себе позволяет человек без погон", - отметила Фролова , добавив, что такие ограничения существуют во всех армиях мира и военные понимают, почему должны этому подчиняться.

По ее словам, сейчас речь идет об определенных правилах, которые вводятся для военных. "У нас есть документы, которые носят рекомендательный характер, но мы сейчас разрабатываем именно политики, которые бы унормировали этот вопрос", - сообщила заместитель министра. Также она отметила, что новые правила относительно "диджитальной гигиены" будут одинаковыми как для военных на линии разграничения, так и для срочников в других регионах Украины.

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"Они (военные, находящиеся вне зоны ООС. - Ред.) все равно несут службу, понимаете. Это расположение: он сегодня во Львовской области, а завтра его перебрасывают. И по его перемещению можно отследить - куда дислоцируется подразделение. Какие-то военные участвуют в совместных учениях, какие-то имеют доступ к руководящим документам. Это вещи, которые накладывают определенные ограничения. И они должны быть сознательными в отношении тех ограничений, которые существуют. И конечно, как я сказала, мы должны приучить к информационной гигиене людей. Кроме того, мы еще создаем у себя Центр противодействия гибридным угрозам. Он сейчас находится в стадии формирования. Задачей Центра будет изучать лучшие практики и использовать опыт коллег", - сообщила Фролова.