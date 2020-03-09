 "Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "24 каналу".

Отвечая на вопрос, отрицает ли она то, что у "Слуги народа" есть неформальная широкая коалиция с ОПЗЖ, Кравчук ответила: "Да, я отрицаю. Я вообще не общаюсь с ОПЗЖ".

По ее словам, она не считает "ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими".

"Приведу очень простой пример: чаще всего они голосуют против наших инициатив, но вместе с другими оппозиционными фракциями: "Голосом", "Батькивщиной", "Европейской солидарностью". Мы же их не обвиняем в широкой или объединенной оппозиции. Если посмотреть, то гораздо больше таких голосований, когда они голосуют совместно с другими фракциями. Я не вижу здесь каких-то оснований. Почему мы провели внеочередное заседание? Мы находимся в процессе рассмотрения земельного закона, где именно ОПЗЖ уже третью неделю не сходит с экранов, не выключает микрофоны и рассказывает о рынке земли", - объяснила Кравчук.

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