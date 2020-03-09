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 Политика Украины
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Все про:ВР (24528) Слуга народа (720) Оппозиционная платформа - За життя (47) Кравчук Евгения (40)

 "Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла создание в Раде неформальной коалиции с фракцией ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "24 каналу".

Отвечая на вопрос, отрицает ли она то, что у "Слуги народа" есть неформальная широкая коалиция с ОПЗЖ, Кравчук ответила: "Да, я отрицаю. Я вообще не общаюсь с ОПЗЖ".

По ее словам, она не считает "ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими".

"Приведу очень простой пример: чаще всего они голосуют против наших инициатив, но вместе с другими оппозиционными фракциями: "Голосом", "Батькивщиной", "Европейской солидарностью". Мы же их не обвиняем в широкой или объединенной оппозиции. Если посмотреть, то гораздо больше таких голосований, когда они голосуют совместно с другими фракциями. Я не вижу здесь каких-то оснований. Почему мы провели внеочередное заседание? Мы находимся в процессе рассмотрения земельного закона, где именно ОПЗЖ уже третью неделю не сходит с экранов, не выключает микрофоны и рассказывает о рынке земли", - объяснила Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложим сначала заместителя, и если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова, - "слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3180234
 
 
 Топ комментарии
 
проговорилась мадама зеленая "Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2792.
так шо,коалиция с мертвечуками таки есть?просто ее не афишируют
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Мечты дубинского о яйцах портнова , слуги рабиновича..
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А ви питали у людей чи вони згодні з продажем землі?
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проговорилась мадама зеленая "Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2792.
так шо,коалиция с мертвечуками таки есть?просто ее не афишируют
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Вони для неї не свої,.. а рідні ріднесенькі. Рідні кровиночки. Одного поля ягода.
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У неї "своїх" немає в принципі. Вона продасть за гроші і рідну маму, як продала Україну. Всі, хто на її боці - тимчасові супутники, хто з іншого боку - в теперішньому ча овому проміжку "порохоботи".
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А ви питали у людей чи вони згодні з продажем землі?
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Мечты дубинского о яйцах портнова , слуги рабиновича..
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Да кто вам зеленым чмошникам поверит, кроме тупого стада , которое за вас голосовало ?
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"Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук/ Не лукавьте, не лукавьте!Ваша песня не нова.Ах, оставьте, ах, оставьте!Все слова, слова, слова.
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Очередное сотрясение воздуха пустыми словами очередным глашатаем СН.
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"ширка" "служивых" с ОП,который де- факто те же "слуги "рашиста в Украине сущестует давно..словесное лицемерие"слуг" - ширма за которой прячутся "слуги" которых избрал украинский народ.
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Слуги, питання тільки якого народу, ви лицеміри і зрадники Держави України якщо працюєте, голосуєте разом з блоком ЗАЖОПУ. СКАЖИ ХТО ТВІЙ ДРУГ І Я СКАЖУ ХТО ТИ. ЯКЩО ВИ ГОЛОСУЄТЕ СПІЛЬНО З ВОРГАМИ УКРАЇНИ, ПЯТОЮ КОЛОНОЮ, ТО ХТО ВИ?! ВІРНО, ТЕЖ ВОРОГИ УКРАЇНИ.
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Ну, і "Голос" спільно з вами голосував за відставку Кабміну Гончарука... Хочете сказати, що Вакарчук з фракцією в коаліції вашої монобільшості?

А, насправді, як би зебіли не намагалися би віднєкатися, але у всіх, в кого вистачає ІQ, завжди побачить по характерних голосуваннях, де хто знаходиться, в якій коаліції чи в опозиції.
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Потрібно законом встановити, щоб кожний депутат від "Слуг народу" купив собі участок землі розміром 2×2 метри і глибиною 2м.
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женя мойшевна БРЕШИТЬ та ДУРКУЄ!! рабіновічі-хєрнєси-шмарклі їй НАБАГАТО рідніші і"свої" ніж УКРАЇНА та УКРАЇНЦІ "Не вважаю ні Медведчука, ні інших представників у коаліції своїми", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4690
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нє счітаю ні "янєлоха", ні "слуг народа" своімі.
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