 В школах Ивано-Франковска дети пишут диктанты о коронавирусе, - горсовет

Об этом перед совещанием педагогов о мерах по противодействию распространения коронавируса, сообщил журналистам директор Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совместно с управлением здравоохранения мы подготовили тематические диктанты для детей, как себя вести в том или ином случае относительно этого заболевания (коронавирус - авт.). Дети их воспринимают нормально. Мы работаем на опережение", - сказал Максимчук.

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Он отметил, что о приостановлении учебного процесса в учебных заведениях Ивано-Франковска пока что речь не идет.

"Мы акцентируем внимание на таких мероприятиях как проветривание, влажная уборка и информационная составляющая в школах", - сказал Максимчук.

"В наших коллективах нет нужды ограничивать массовые мероприятия и посещение школ", - убеждена начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

Она призвала педагогов сохранять спокойствие и не паниковать. В то же время, Бойко попросила учителей научить детей правильно мыть руки и соблюдать личную гигиену.

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По мнению педагогов, распространение коронавируса сейчас больше обеспокоило учителей и родителей в Ивано-Франковске, чем детей.