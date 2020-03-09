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 Россия из-за симптомов коронавируса решила выдворить в ОРДЛО гражданина Украины с паспортом РФ, - разведка

По данным разведки, на территории РФ находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого были обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По информации штаба, этот мужчина - гражданин Украины, но вопреки украинскому законодательству незаконно стал владельцем российского паспорта.

"Поскольку место регистрации мужчины на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях. Вообще Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, которые получили жители неподконтрольной правительству Украины территории и о привилегиях, которые ожидают "потенциальных русских", но, в то же время легко отказывается от своих "новоиспеченных граждан", тем самым еще раз показывая свое лицемерное лицо.

Этот случай ярко свидетельствует и о неготовности страны-агрессора в случае обострения эпидемиологической обстановки взять под контроль ситуацию в связи с возможным распространением коронавируса даже на своей территории", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире достигло 3825 человек, инфицированных - более 110 тысяч, выздоровели - 62 тыс.

Также сообщается, что в ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский". Дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Россия из-за симптомов коронавируса решила выдворить в ОРДЛО гражданина Украины с паспортом РФ, - разведка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180232
 
 
 Топ комментарии
 
Я бы вообще над Ордло китайцев с самолетов разбрасывал. Россия из-за симптомов коронавируса решила выдворить в ОРДЛО гражданина Украины с паспортом РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 6957
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100%! И как можно быстрее. Но это было бы возможно,если был бы у нас действительно украинский президент.
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О обалденчик. В отсутствие медицины орки в Луганде вымрут нахрен!
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Нормально же, будем мертвые города-пустоши брать)) Это же намного лучше, чем возвращать сотни тысяч ватников, которые будут за рыгов голосовать.
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так пєнсіанєркі-торбєшніци чєрєз кппп прітащут к нам
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Я бы вообще над Ордло китайцев с самолетов разбрасывал.
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А потім лугандонська саранча принесе вірус сюди.
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Скалецкая с Зелей сейчас пусть едут туда и с ним расцелуются. Там же наши люди. Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 6067
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Та ні, за ним моніка літак пошле і тут буде лікувати.
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Поэтому следует немедленно закрыть все пропускные пункты с ОРДЛО для прохождения граждан.
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100%! И как можно быстрее. Но это было бы возможно,если был бы у нас действительно украинский президент.
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Раша скорее всего тоже скроит статистику умерших. Т к после начала эпидемии из Китая в рашу въехали сотни а то и миллионы, т к Китай основное место работы и поставки товаров в рашу
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Больше всего умрет в Крыму. Т к мост перекроют
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Как не прескорбно звучит,то ежели эпидемия в ордло шарахнит ,и территории отбивать не прийдется, местные ихтам неты сами розбегуться.
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Кулю в лоба тому гражданину! Прямо на границе!
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Вы против распространения короновирусы среди ихтамнетов, я наоборот за.
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Инфекция не будет смотреть кого заразить - ихтамнета или пенсионера, шастающего туда-сюда через пропускные пункты.
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Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ,

НЕХАЙ "попрацює" в ОРДЛО..
походить в різні інстанціїї поскаржиться..Можна навіть "найвищому керівництву"..
Це добре,що його дані лише в ФСБ.. Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 9136
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ага.. обовязково нехай перетне пропускний пункт,краще кілька ... ))
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Закрытый отстойник или закрытый лепрозорий, как вариант дальнейшего развития событий.
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воно не може бути громадянином України, якшо отримав паспорт іншої держави. В ту ж мить, як отримав!!!
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половина Рады с паспортами Раши и Израиля.
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но ето нє отмєняєт закона - громадянство у нас єдине
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Выход у Украины в этом случае один-закрыть полностью и наглухо все КПП и всю границу с так называемыми "республиками" Лугандона. Только так мы сможем спастись от короновируса оттуда. Задумка России понятна - постараться как можно шире распространить короновирус из Лугандона по всей Украине, одновременно избавившись от своих больных. Это было бы возможно,если бы у нас был бы действительно украинский президент,заботящийся об украинском народе и своей стране, а тому "президенту",который есть сейчас плевать и на украинский народ,и на Украину и на все.что с нею связано.
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"гражданина Украины с паспортом РФ"
Тут вже або або.Чи громадянин чи"гражданин".Є паспорт **********-хай лікують.
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воно пачпорт получило, а мєдстраховку нє успєло - ну то їхні клопоти
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Бывший гражданин Украины подхватил заразу? Видимо ошибочно думают , что зараза к заразе не пристает...
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Ця дія руськомірцев цілком закономірна. А що на цю дію скаже оманський посол? Чи то пак голобородько?
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Готов поспорить, что вата не посмеет перекапывать дороги, палить шины и кидать камнями в автобус.
Это ж им не украинская бронетехника.
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