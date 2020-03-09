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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:суд (22928) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078) наемники РФ (1079)

 Родственники погибших в катастрофе MH17 будут требовать компенсации у наемников РФ

Часть родственников жертв катастрофы рейса MH17, сбитого наемниками РФ на Донбассе, сообщили суду, что будут требовать финансовой компенсации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как известно, в понедельник в Нидерландах начались судебные слушания против 4 первых подозреваемых в причастности к катастрофе МН17.

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Выступая в начале слушаний, председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс объявил, что в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации.

Судья не раскрыл детали относительно заявленных требований о компенсации, эти данные будут обнародованы позже. Он одновременно подчеркнул, что заявления о компенсации должны быть должным образом обоснованы.

Также известно, что 49 родственников погибших планируют выступить с выступлениями во время слушаний.

Пока не сообщается, граждане каких государств заявили о своем требовании о компенсации. Известно, что в Нидерланды прибыли представители погибших из разных стран, включая одну из самых далеких - Австралию.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3180230
 
 
 Топ комментарии
 
Они что дибилы?! К хуйлу надо претензии предъявлять.
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Идиоты!!!! Кукловод в ответе за все а не нищий перегной!!!
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Они что дибилы?! К ***** надо претензии предъявлять.
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Идиоты!!!! Кукловод в ответе за все а не нищий перегной!!!
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Ну, здешние вещеватели, кого будут сношать? Правильно, холопов!
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не порти картину здешним вещевателям, они уверены что "вот теперь Раше точно 3,14зда".
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С сегодняшнего дня раше действительно звизда!!!
Но трибунал здесь не при чем...
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Скорее всего Рф все таки через время выплатит компенсацию ( сославшись на "добрую волю" и "гуманность"), возможно повесят какую то ответственность на какого то Васю и Ивана Ивановича ( без реального наказания ,но возможно их просто зачистят, от греха) Но Рф не признает официально свою вину ( как государства в происшедшем), тем более вину руководства страны. Тем в итоге и закончится. ( такое уже бывало на раз), деньги выплатят и все сойдет на нет. ( по хорошему Рф должна была это сделать сразу.., но полезла по привычке в "бутылку")
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Скорее всего года через 4 судебных тяжб обяжут Украину (нас с вами) выплачивать бабло гейРопейцам, жаждущим нажиться на смерти родственников. Родичі загиблих у катастрофі MH17 вимагатимуть компенсації у найманців РФ - Цензор.НЕТ 7047
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а с чего РФ официально признавать вину, если к ней претензий у следствия нет? Следствие назвало виновных - 4 стрелочника, а Раша типа в сторонке стояла.
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Разведчики по собственной инициативе приказ отдавали или ракеты наводили? Родичі загиблих у катастрофі MH17 вимагатимуть компенсації у найманців РФ - Цензор.НЕТ 5059
Ни *****, ни те, кто приказал притащить Бук не виноваты?
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это именно то о чем я пишу а меня банят всякие упоротые. Раша договорилась со странами-пострадавшими, в результате всю вину списали на 4 стрелочников.
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Я бы посмотрел на компенсации с другой стороны. Сейчас кремлефашисты втулят квартальному дурачку лугандон в состав Украины на своих условиях. Суд в гааге закончится через 3-4 года и совсем неслучайно окажется, что Украина должна будет заплатить компенсации за проделки своих "граждан" сбивших боинг. Вот так легко и просто украинцы будут не только за свой счет восстанавливать донбасс, но и платить ущерб приченный дырявыми гражданам других стран. А все потому что население Украины избрало идиота управлять страной
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Превозмогая боль,2 час смотрю Рассия 24(((А тут тишина,ни слова про Гаагу!!!Они млять в домике!!!!
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Как же этим гейропейцам не хочется судить ту Рашку. Уже и время тянули и денег просили чтоб "замять" дело, но нет, судить всё таки придётся. Посмотрим хватит ли смелости обвинить само руководство страны агрессора, а не приезжих "шахтёров".
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Та да , тянули время... А как назвать тогда расследование убийств на Майдане , которое еще не дошло до суда?
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Нідерланди, ви після злочину Кремля під час якого загинули ваші громадяни працюєте на злочинця Московію, допомагаєте будувати Північний потік, передаєте їм технології...Така ваша двурушна політика приводить до нових злочинів країни терориста. Нідерладці, Ви боїтеся назвати Пуйло , Московію злочинцем і винними в катострофі літака. Ви боягузи і лицеміри. Вам не хватає сміливості речі назвати своїми.
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