"РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек", - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Нидерландах начинается долгожданный судебный процесс по делу о сбитом россиянами малазийском Боинге рейса МН-17. Уверен, что он закончится обвинительным приговором и многомиллиардными исками к РФ в пользу семей погибших. Как ни пыталась информационно-пропагандистская машина РФ лгать и обмануть весь мир, в этот раз им это не удалось. В том числе благодаря четким и слаженным действиям украинской стороны", - говорится в сообщении.
По его словам, в 2014 террористам кто-то "слил" информацию о том, что на улицах Донетчины работают веб-камеры и их отключили, однако были неравнодушные местные жители, которые рассказывали о передвижении техники и тех же "Буков", которыми был сбит Малайзийский боинг.
"Судебный процесс в Нидерландах будет не быстрым, но его результат можно предсказать уже заранее - Российская Федерация и ее военнослужащие будут признаны ответственными за гибель 296 граждан разных стран, погибших в нечеловеческих муках. Российскую Федерацию обяжут выдать виновных международному трибуналу для отбывания длительных сроков тюремного заключения. А также выплатить десятки миллионов долларов за каждую утраченную жизнь. У меня в этом нет сомнений!" - подчеркнул Геращенко.
Иди топить маргарин на фабрику!
а ей насрать... на ней десятки миллионов висят - ну и что?..
а, ну да - гейРодственники погибших бабла хотят...
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
"злые люди не разумеют справедливости" (с)
Антон, не витай в облаках
Аваковский оракул где-то потерял двух человек, ведь погибло 298.