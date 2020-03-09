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 РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек, - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уверен, что судебный процесс по делу о сбитии Боинга-777 Малайзийских в Нидерландах будет не быстрым, но его результат можно предсказать уже заранее - Российская Федерация и ее военнослужащие будут признаны ответственными за гибель 296 граждан разных стран, погибших в нечеловеческих муках.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Нидерландах начинается долгожданный судебный процесс по делу о сбитом россиянами малазийском Боинге рейса МН-17. Уверен, что он закончится обвинительным приговором и многомиллиардными исками к РФ в пользу семей погибших. Как ни пыталась информационно-пропагандистская машина РФ лгать и обмануть весь мир, в этот раз им это не удалось. В том числе благодаря четким и слаженным действиям украинской стороны", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2014 террористам кто-то "слил" информацию о том, что на улицах Донетчины работают веб-камеры и их отключили, однако были неравнодушные местные жители, которые рассказывали о передвижении техники и тех же "Буков", которыми был сбит Малайзийский боинг.

"Судебный процесс в Нидерландах будет не быстрым, но его результат можно предсказать уже заранее - Российская Федерация и ее военнослужащие будут признаны ответственными за гибель 296 граждан разных стран, погибших в нечеловеческих муках. Российскую Федерацию обяжут выдать виновных международному трибуналу для отбывания длительных сроков тюремного заключения. А также выплатить десятки миллионов долларов за каждую утраченную жизнь. У меня в этом нет сомнений!" - подчеркнул Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180228
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот(, оторвали Тоху от вылизывания тарелок и заставили дать коментарий((
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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А тебя, жиртрест, кто спрашивал?
Иди топить маргарин на фабрику!
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Правильный суд на парашей за все её преступления (включая "Боинг") должен выглядеть так:
РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек, - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17 - Цензор.НЕТ 3756
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Опять как то обтекаемо , РФ и ее военнослужащие.. А может еще руководство РФ и ее верховный главнокомандующий.
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Жираф большой, ему видней. Этот суд возможно закончится раньше чем расследование по делу Шеремета.
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А ці двоє є співучасниками злочинів Пуйла. Це з їх потурання, надання ******** технологій, інвестицій в економіку Московії і мовчазної згоди Кремль продовжує свої терористичні дії не тільки в Україні а і в світі. АЛЕ ВСЕ ВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВАС БУМЕРАНГОМ, ПАНОВЕ АГЕНТИ КРЕМЛЯ АНГЕЛО І МАКРОША.
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Ну вот(, оторвали Тоху от вылизывания тарелок и заставили дать коментарий((
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"РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек" - а что такое РФ?
а ей насрать... на ней десятки миллионов висят - ну и что?..

а, ну да - гейРодственники погибших бабла хотят...
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А когда Собаковкий шакал- лизоблюд- лизозад ГАНТОН будет привлечен к ответсвенности за пропой нородного чертового колеса ?
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будет / без кукарека слуга народа Коломойского не слуга. Когда РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек тогда Аваков и отрапортует самолично. Как собственное достижение.
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Ну а ты антошка каким боком ко всему этому...что пасть раззинул и прокукарекал?
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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кто живет во лжи, тот придет к ним за очередной порцией
"злые люди не разумеют справедливости" (с)
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должен ли джентльмен, если он должен????
Антон, не витай в облаках
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"РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек", - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17 ---------
Аваковский оракул где-то потерял двух человек, ведь погибло 298.
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