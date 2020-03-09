 Вся украинская следственная группа заменена. После выдачи Цемаха агентура деморализована, - Луценко о деле МН17

Об этом заявил экс-Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя начало судебного процесса по делу МН17, передает Цензор.НЕТ.
"Вся следственная группа заменена. После выдачи Цемаха вся агентура как минимум деморализована. Получение доказательств относительно высших чинов - заблокировано", - заявил Луценко.
Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
Напомним, СБУ задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Украинские власти выдали Цемаха России в рамках обмена пленными по формуле 35 на 35 7 сентября 2019 года
Рисковать жизнью ради чего?!
Оклад/звание/выслуга и так идёт.
Ради портов гидранта?!
Так он не вечен(зеля, я не угрожаю), а пожить чуток на подвале и в яму.... не стоит.
У центральні аппарати розвідки України, знову як і в 2010 роки привели дуже непевних людей.
Можна уявити, що це значить, для українських розвідників на території ОРДЛО.
бачу, помилявся...
Ти не тупий... Ти - тупий в квадраті...
Можеш відповісти конкретно?
Питання: «Хто віддав Цемаха Путіну?».
Це не підпадає під державну зраду?
Про це заявив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи початок судового процесу у справі МН17
"Вся слідча група замінена. Після видачі Цемаха вся агентура як мінімум деморалізована.
ЯКА НА...УЙ АГЕНТУРА ?Які на..уй "докази щодо вищих чинів ?
який на..уй прокурор Луценко ?
Луценко тобі колись не налив? Ти обідився?
не памятає Геніального Мєнта,потім Генпрокурора Югу Луценко..
ГЕніального в тому,щоб не зробити НІКУА.
Об этом написал экс-генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемах состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - отметил экс-чиновник.
Довбопорохоботи ,ЩО ЩЕ ВАМ ПОЯСНИТИ ?
Агентура, это люди, которые дают информацию оперативному составу. Не этому идиоту. Был МВД, ГП) судить о знаниях оперативной работы. На Цемаха- насрать. Там свидетелей и так хватает.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Інфа від 17.02.2020: «Прокурори України по справі розслідування катастрофи рейсу МН-17 (в грудні минулого року) були звільнені з роботи та від виконання своїх обов'язків в ході реформи ГПУ
Всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Про це повідомила нідерландська газета NRC Next.
Видання пише, що прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада, які входили в Спільну слідчу групу (ССГ) з боку України, втратили роботу. "В останні місяці в ССГ не було жодного прокурора від України", - пише видання. Крім того, були звільнені ще четверо прокурорів, які входили в український підрозділ з розслідування аварії "Боїнга" під Донецьком в липні 2014 року. Такі дії були зроблені в ході реформи Генеральної прокуратури України.
За даними NRC Next, дана ситуація не вплине на судовий процес, який повинен початися над чотирма підозрюваними 9 березня, оскільки українські прокурори завершили роботу над досьє влітку минулого року. Однак звільнення є серйозною перешкодою на шляху проведення подальшого розслідування щодо інших можливих підозрюваних. Зокрема, прокурор Роман Хошовскій зазначив, що його наступникам буде потрібно не менше року на те, щоб ознайомитися з документами.
Раніше секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомляла, що Генпрокуратура звільнила керівника української слідчої групи у справі про катастрофу МН17 і ще одного прокурора».
https://www.rbc.ua/ukr/news/rassledovavshie-delo-mh17-ukrainskie-prokurory-1581937583.html
Нужно наверно печатать списки уволенных прокуроров и КАКИЕ дела они вели , тогда будет ясно ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ
Та тільки не все так однозначно...
От, він розганяв ці прокурорські (хотів написати "слідчі"; але слідство вже до компентеції ГПУ не належить) групи руками Рябошапки! Якого також потрібно судити за такі речі! І знімати з посади - поготів...