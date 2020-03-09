EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  402  5
Материалы по теме:
Все про:Минздрав (2260) COVID-19 (588)

 За минувшие сутки подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано не было, - Минздрав

За сутки 8 марта в Украине не зафиксировали новых подозрений заражением коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

"В течение 8 марта в Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях в COVID-19", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 марта в Украине зарегистрировано1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похожий способ передачи, разные скорость распространения и смертность, - ВОЗ сравнила грипп и COVID-19

За минувшие сутки подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано не было, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180226
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А тем временем
Эксперты прогнозируют падение цены на нефть до $20 уже в этом году, поскольку крупные производители нефти готовятся к тотальной ценовой войне, развернувшейся после неудачных попыток ОПЕК ограничить добычу. Рост добычи происходит на фоне падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.
 показать весь комментарий
 
 


tZE inform

Зеленский вы бы вылезли из .... того места где сидите, и проявили бы элементарную вежливость встретив и поговорив с комиссией ВОЗ. Люди приехали помочь вам, олухи. И дедушку-министра разбуди... Эпидемия на дворе ...
 показать весь комментарий
 
Вот здесь идёт вся ,постоянно обновляемая ,информация о коронавирусе по всему миру:https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
 показать весь комментарий
 
Ну,например,в России заболело уже 17 человек,3 выздоровело.Осталось 14..
 показать весь комментарий
 
"За минувшие сутки подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано не было, так как у нас нет тестов чтобы определить коронавирус это или нет.." - Минздрав За минулу добу підозр на зараження коронавірусом зафіксовано не було, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3881
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх