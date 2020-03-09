 За минувшие сутки подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано не было, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.
"В течение 8 марта в Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях в COVID-19", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9 марта в Украине зарегистрировано1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
Эксперты прогнозируют падение цены на нефть до $20 уже в этом году, поскольку крупные производители нефти готовятся к тотальной ценовой войне, развернувшейся после неудачных попыток ОПЕК ограничить добычу. Рост добычи происходит на фоне падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.
tZE inform
Зеленский вы бы вылезли из .... того места где сидите, и проявили бы элементарную вежливость встретив и поговорив с комиссией ВОЗ. Люди приехали помочь вам, олухи. И дедушку-министра разбуди... Эпидемия на дворе ...