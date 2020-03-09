 За минувшие сутки подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано не было, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

"В течение 8 марта в Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях в COVID-19", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 марта в Украине зарегистрировано1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

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