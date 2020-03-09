 Коронавирус будет распространяться по миру до конца июня, - китайский эпидемиолог

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал, выступая по телевидению южной китайской провинции Гуандун.
"Необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией", - заявил китайский специалист.
Он отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира".
Помощь может включать защитные медицинские комплекты, наборы тестов для определения коронавируса, оборудование, технологию лечения заболевания, добавил Чжун Наньшань.
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и по последним данным достигло 109,5 тыс. человек, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
При этом на материковый Китай приходится 80 тыс. 735 подтвержденных случаев заражения.
Всего в мире насчитывается 3 тыс. 816 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая скончались от болезни 3 тыс. 119 человек.
НАС ХВИЛЮВАТИ МАЄ ІНШЕ..
ЯКА СМЕРТНІСТЬ БУДЕ В уКРАЇНІ..
БО ПРОГНОЗ ПЕСИМІСТИЧНИЙ -ЗАРАЖЕНІ БУДУТЬ всі.
Он отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира". Источник: https://censor.net.ua/n3180225\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Коммунист он и в Антарктиде коммунист. - Сами заразились, заразили весь мир, а теперь, видите ли..... "защищаются от приезжих из других стран".
Скромность - "уровень Яхве"
ТОМУ,ДІЙСНО ЗАРАЗ Є ЗАГРОЗА повторноГО ІНФІКУВАННЯ .
З КРАЇН -
ІНДОНЕЗІЯ
рОСІЯ
Україна
Іран
Італія
Они врача, который обосравшись, завопил об опасности, чет 11 января, прессанули так что не только обосрался, но и помер. Если бы тогда приняли меры, то все было бы намного легче.
ДІЙСНО,ДО КІНЦЯ ЧЕРВНЯ,ЯК І ПІДРАХОВУВАЛИ -ЗАРАЖЕНІ БУДУТЬ ВСІ(ОПТИМІСТИЧНО -40 ВІДСОТКІВ ПОПУЛЯЦІЇ)
... подасться на круїзні лайнери...((
вірус перебуває в вірусоносіях...
Полгорода провели в парках, без соблюдения дистанции безопасности 1 метр.
Другая половина - на вокзалах, все бежат из Ломбардии. Тоже не соблюдают дистанцию 1 метр. Да куда там, тысячи человек убегают ежедневно- сколько помещается в поездах. Аэропорт Linato закрыт. 14 провинций закрыты на вход и выход. Останавливают на дорогах и проверяют , зачем куда едешь.
+Розрахований час кругосвітньої подорожі
на основі статистичних даних щодо його розповсюдження