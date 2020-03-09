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 Политика Украины, За рубежом
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 На заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых

Суд, рассматривающий дело по катастрофе МН17, официально определил присутствующих в процессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс, начиная процесс, сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.

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Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

"Ни один из них не является голландцем, и преступление произошло за пределами Нидерландов, но процесс проходит по нидерландскому законодательству", - пояснил судья.

Он также сообщил, что "Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов".

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"Это особенный судебный процесс, из большого числа жертв, которые были гражданами разных стран. К нему приковано огромное общественное внимание", - сказал в своей вступительной речи председательствующий на процессе судья Хендрик Стейнхаюс, пишет РБК-Украина.

Он также подробно рассказал, как будут проходить слушания, как будет вестись съемка заседаний, кто может присутствовать в зале суда и т.д. Кроме Стейнхаюса, процесс будут вести еще два судьи, также в зале присутствуют два запасных судьи, на случай если кто-то из основных судей заболеет или не сможет находиться в зале суда.

Заседания будут проходить с 10 до 17 часов с двумя перерывами.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3180224
 
 
 Топ комментарии
 
а подозреваемые сейчас героически откладывают георгиевский кирпичи с тяжким чувством в животе, и предаются размышлениям: каким способом ФСБ с ними расправится..
просто все понимают, что после того как вынесут приговор обвиняемым, начнут судить Рашку, которая укрывает международных преступников, а это новые и новые санкции в условиях дешевой нефти и падения спроса на россиянский газ..
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На заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых - Цензор.НЕТ 2345 дашовыгаварите??? Вот тупые преступники, добровольно не хотят в тюрьму
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Тут інше питання. Чи вони ще живі? Суд буде потихеньку викладати підозрюваних, свідків, а ху-ло буде паралельно їх "зачищати". Ніхто до суду не потрапить.
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скорее всего, а живые на коротком поводке чекистов
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Їмо сало дієтичне і попкорн! На заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых - Цензор.НЕТ 2819 нафта по 33,67 зелених
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Вот умиляют меня эти голландцы,они наверное все дурь свою курят,они кого там гиркина и Ко ждали что ли???
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Это юридическая формальность, их вызовут еще раз, и если не явятся, у суда будет официальное основание рассматривать дело без их участия, вот тогда и начнется судебный процесс.
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та листоноша не знайде по м1сцю приписки, проза життя
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Если пчтальены не донесли, для вызова в суд, достаточно публично в государственное теле/радио/газету сообщить, чтоб был официальный вызов в суд, а там уже как хочешь, приходи не приходи
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а подозреваемые сейчас героически откладывают георгиевский кирпичи с тяжким чувством в животе, и предаются размышлениям: каким способом ФСБ с ними расправится..
просто все понимают, что после того как вынесут приговор обвиняемым, начнут судить Рашку, которая укрывает международных преступников, а это новые и новые санкции в условиях дешевой нефти и падения спроса на россиянский газ..
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Отравитель Литвиненко - Луговой, сейчас депутат Госдумы.
Отравители Скрипалей - тоже спокойно живут и никто не возмущается. Агенты которые в Катаре взорвали Закаева - тоже спокойно здравствуют.
Правда, Гиркин еще и просто дурак, катит бочку на пукина, ему может и придется землицы отведать, но остальным если будут сидеть тихо - ничего не грозит.
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господа хорошие, ЕСТЬ БОЖИЙ СУД
а это так, типа но-но!
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ну с такой же вероятностью есть и Макаронный Монстр на орбите вокруг Земли.
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Думаю, никому без разрешения ху-ла нельзя катить бочку на ху-ла. Уже б закопали. Видимость демократии создают, скорее всего.
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А Путина и Шойгу приглашали... Или тех только в "нормандию"
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дашовыгаварите??? Вот тупые преступники, добровольно не хотят в тюрьму
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Они сейчас просто заняты- в Минске на переговорах
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... трусливые руцке собаки-убийцы в погонах за атомной бомбой руцке спрятались, потому как в рай их *уйло всех обилетил?..ох и дерьмо же эти кацапсины вонючие..никогда они воинами и не были, палачи, убийцы одни..огпу, нквд, смерш,чк.мгб, кгб, фск, фсб,вертухаи гулага... теперь уже и руками ракетчиков "мочить" людей стали....кратно хуже гестапо и сс вместе взятых, те хоть своих не убивали, а те паскуды самолет свой же сбить хотели на кипр летевший, да повезло ему, что выше немного находился, но в этой же точке.. На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 7002
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Не понял? А они, что на свободе сейчас? Я думал они в Голландии, сидят под стражей в ожидании суда... О_о

Если такая фигня, то с чего судьи по MH17 решили, что подозреваемые вообще появятся в зале заседания?
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Неява на суд - осознание вины и признак трусости.
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это где угодно, только не у советских -
там это героическое презрение к западу
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Скажут, денег просто нет и загранпаспорта.
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Георгий Вицин в известном фильме уже сказал фразу : да здравствует наш Дерьмовый Суд и товарищ Сралин На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 2541
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Ну що рашисти? Вам піпець! Догралась московські москалі тепер ви - поголовні нелюди вбивці припечатані до лав терористів і кожний з вас несе колективну відповідальність за смерть дітей. Догрались суки з распятими мальчиками?
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Полиция государства Белиз арестовало самолет полностью набитый кокаином из Венесуэлы.очередная паБЕДа плешивого КГБиста.Кстати в Венесуэлу летают военно-транспортные самолеты РАБссии,представили сколько туда грузят кокаинчику? На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 2520
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вони вже "прибули" до гейропи ...у вигляді Камчатських крабів ... кажуть делікатес ...а як по мені падальщики (падлом годуються)
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