 За год в Украине задержали 21 вора в законе, - МВД. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

На днях Дарницкий суд Киева взял под арест вора в законе Кобу Шемазашвили, известного как Каба Руставский. 46-летнего уроженца Грузии задержали в одном из частных секторов столицы, где он скрывался от полиции. С 2016 года Коба находится в международном розыске за серию тяжких преступлений, среди которых отмывания средств и убийство.

"Он постоянно менял свои места проживания, применял меры конспирации. У него было доверенное лицо, это его охранник, он всегда сопровождал и помогал в его преступной деятельности", - отметили в Департаменте стратегических расследований НПУ.

По данным Национальной полиции, в 2018-м задержали 9 воров в законе, а с начала 2019 г. и на сегодня задержали уже 21 вора в законе. Чаще всего в поле зрения сотрудников полиции попадал вор в законе по кличке Тенго Гальский. Он был задержан в течение 2019 4 раза.

В Украине воры в законе контролируют подпольный игорный бизнес, сутенерство, угон элитных автомобилей, рэкет. И в то же время именно боссов криминального мира сложно документировать и привлекать к ответственности. Поставить точку в уголовных гастролях воров в законе в Украину призван законопроект 2513. 4 марта на комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проект закона принимали во втором чтении.

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"Каждый так называемый вор в законе имеет за собой десятки, а то и сотни других преступников ... он для них организует "крышевание", организует защиту через коррупционные схемы. Именно поэтому этот закон сделает так, чтобы у воров в законе горела земля под ногами", - заверил заместитель министра Антон Геращенко.

"Проект закона предусматривает до 10 лет лишения свободы за участие в преступном сообществе. До 12 лет заключения получат те, кто занимает высокую должность в преступной организации. Проект №2513 берет лучшие международные методики и призван сделать Украину более безопасной", - сказано в сообщении.