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 Политика Украины
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 Поставки воды в Крым - это не начало деоккупации, а ее конец, - Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если украинские власти решат восстановить подачу воды в оккупированный Крым, международные санкции с РФ будут сняты.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы все понимали, что будет после восстановления подачи воды в Крым. Формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут. Статус Крыма будет приравниваться к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное - пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым это военная база, а люди - "довесок" к ней. Постоянные "тестовые шарики" относительно подачи воды в Крым - это желание "убить двух зайцев": угодить РФ для дальнейшей нормализации отношений и использовать благоприятное, к сожалению, отношение многих украинцев к восстановлению водоснабжения Крыма, которые не понимают, что начало относительно вопроса воды - это не начало деоккупации, а ее конец. И наконец: ответственность за оккупированную территорию несет оккупант - так четко прописано в международном праве. Правительство у нас новое, а международное право - то же самое", - рассказал Климкин.

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Поставки воды в Крым - это не начало деоккупации, а ее конец, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180221
 
   
 Топ комментарии
 
поставки воды оккупантам - это начало конца Украины как независимого и соборного государства. А все благодаря взрослым идиотам, которые верят, что мультяшные герои обладают в жизни такими же умениями как и на экране
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Якщо у Кварталі він (вони) виглядали просто дебілами, то зараз це продажні дебіли біля керма країни.
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поставки воды оккупантам - это начало конца Украины как независимого и соборного государства. А все благодаря взрослым идиотам, которые верят, что мультяшные герои обладают в жизни такими же умениями как и на экране
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не згідний,поставки води в окупований Крим,це початок кінця ЗЕленої команди,а Україна була,є і буде....
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В команді зєйла вже скільки кінців.... Відривати з коренем потрібно ті кінці.
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Когда кто -то не может предвидеть последствия для Украины,-то язык.,лозунги.символы и соблюдение народных традиций не помогут логически мыслить. Советская власть крепко постаралась, чтобы выбить мозги и превратить в стадо баранов. Факт подтверждается 73-я процентами населения. Когда же вы поумнеете?
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Рєзво почало Шмигало. Хто більший путьониш, Зейло, чи Шмигало?
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..додуматься да еще и озвучить на всю страну подачу воды в Крым, мог только или сильно больной на голову или классический, заблудившийся здесь, московит- предатель ..ст.111. Поставки воды в Крым - это не начало деоккупации, а ее конец, - Климкин - Цензор.НЕТ 2027
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***** от пороха ссыться постоянно, особенно в 2014, когда Пэтро *****стан гробами закидал.
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"Краще порох у порохівницях,
Ніж ваЗЕлін у сідницях."
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Только не перепутай порох с парашей. У параши с ****** бизнес.
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Якщо у Кварталі він (вони) виглядали просто дебілами, то зараз це продажні дебіли біля керма країни.
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шо ж йому на роялі не гралося, нашо поперлось у президенти?
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Бєнька пообіщав світову славу та золоті гори.
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Если бывший Министр МИД говорит вещи правильные, а нынешний Министр не мычит не телится а иногда и хочет задвижечку приподнять, то встает очень своевременый вопрос: НАХРЕНА МЕНЯЛИ МИНИСТРА???????
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я так понимаю мурло шмыгаль видать давно в чужих руках не делал ка-ка))))
и где клоун, спец по игре на пианино без рук, берет дебилов в министры?))))зеленое стадо не учит историю.
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Якесь гівно в ступі колотять..
Зеленський, чи може Шмигаль думають, що їх українці обирали, щоб Україна пустила воду в Крим? Знаєте, можна ще зрозуміти натовп дурнів, але не можна зрозуміти дурість одиниць.
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шмыгаль -марионетка "дамбасского гудка" бандита ахметова, поэтому, что на кремле скажут, то шмыгаль и будет делать.
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Я помню , как на цензоре материли и радовались отсатавке Климкина и как писали мне гадости. И помню доктор смерть и гадости про Гонтареву . А сейчас: "ми зробили це разом".
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Так зелёные вместе этого и хотели. У них всё нормально.
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подача воды это снятие ЕДИНСТВЕННОЙ САНКЦИИ Украины против РФ, а значит согласие с нынешним положением вещей и если не де юре, но де факто признание Крыма российским.
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Может, канал обработать ртутью в нескольких местах ? Чтобы неповадно было.
А то Шморгаль что-то очень ретиво выполняет путинские хотелки.
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Украине этот канал в ближайшие годы не пригодится.
Оккупанты боятся отравленной воды - правильно мыслят.
На титановом комбинате от водички все трубы проржавеют.
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Кстати, после малоснежной зимы, и в некоторых районах Украины, может ощущаться дефицит воды (и без поставок ее в Крым)....
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Малоснежная зима - это отмазка повышения цен на водоснабжение украинцам.
Крымчан это не касается - там сугробы намело как всегда.
Ещё не начало таять.
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Оккупанты Крыма хотят навсегда отказаться от поставок днепровской воды с Украины.
Об этом заявил "глава" т.н. парламента Крыма Владимир Константинов.
"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", - сказал оккупант.
Кроме того Константинов предположил, что украинские власти "могут травить воду какими-то химикатами и еще чем-то". Каким образом они это делают - чиновник не уточнил.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Абсолютно верно. Тем более, что Климкин годный политик и херни не скажет.
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...новичком, или полонием.. Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1247..не пей киникстинов воду, вмиг козлом станешь... Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7970..
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Где был Климкин со своей критикой 2, 3, 4 года назад ?
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Видать Климкин на пенсии не следит за новостями..... Расия ВЫШЛА из Женевской конвенции!
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Выход московитов из конвенций не повод поставлять им воду.
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Клімкін розумна людина і проукраїнський політик!!!
А Зелебенські політики типу Шмугаля хоча б поерд тим як патякать про подачу води в Крим спитали своїх радників, а що буде із водними ресурсами в Україні через п'ять, десять, п'ятнадцять років!
Україна висихає гіганськими темпами і через п'ятнадцять років навіть для пиття води не буде в Києві, Черкасах, Кременчуку, Дніпрі і т.д.!
А вони, зелебенські дурила, думають давать воду в Крим!!!!
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путин приказал клоуну пускать воду иначе "Сватов" перестанут показывать. И клоун из кожи лезет что бы хозяину угодить.
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