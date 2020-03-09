 Поставки воды в Крым - это не начало деоккупации, а ее конец, - Климкин

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу, чтобы все понимали, что будет после восстановления подачи воды в Крым. Формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут. Статус Крыма будет приравниваться к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное - пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым это военная база, а люди - "довесок" к ней. Постоянные "тестовые шарики" относительно подачи воды в Крым - это желание "убить двух зайцев": угодить РФ для дальнейшей нормализации отношений и использовать благоприятное, к сожалению, отношение многих украинцев к восстановлению водоснабжения Крыма, которые не понимают, что начало относительно вопроса воды - это не начало деоккупации, а ее конец. И наконец: ответственность за оккупированную территорию несет оккупант - так четко прописано в международном праве. Правительство у нас новое, а международное право - то же самое", - рассказал Климкин.
Ніж ваЗЕлін у сідницях."
и где клоун, спец по игре на пианино без рук, берет дебилов в министры?))))зеленое стадо не учит историю.
Зеленський, чи може Шмигаль думають, що їх українці обирали, щоб Україна пустила воду в Крим? Знаєте, можна ще зрозуміти натовп дурнів, але не можна зрозуміти дурість одиниць.
А то Шморгаль что-то очень ретиво выполняет путинские хотелки.
Оккупанты боятся отравленной воды - правильно мыслят.
На титановом комбинате от водички все трубы проржавеют.
Крымчан это не касается - там сугробы намело как всегда.
Ещё не начало таять.
Об этом заявил "глава" т.н. парламента Крыма Владимир Константинов.
"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", - сказал оккупант.
Кроме того Константинов предположил, что украинские власти "могут травить воду какими-то химикатами и еще чем-то". Каким образом они это делают - чиновник не уточнил.
https://beztabu.net/novosti_t4952
А Зелебенські політики типу Шмугаля хоча б поерд тим як патякать про подачу води в Крим спитали своїх радників, а що буде із водними ресурсами в Україні через п'ять, десять, п'ятнадцять років!
Україна висихає гіганськими темпами і через п'ятнадцять років навіть для пиття води не буде в Києві, Черкасах, Кременчуку, Дніпрі і т.д.!
А вони, зелебенські дурила, думають давать воду в Крим!!!!