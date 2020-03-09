 Законопроект об оборонных закупках вынесут на рассмотрение Рады в апреле, - "слуга народа" Завитневич

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (СН), говорится на сайте Комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Комитетом подготовлен к рассмотрению во втором чтении проект Закона об оборонных закупках. Он находится в безусловном приоритете как Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и Верховной Рады Украины, правительства и руководства государства", - отметил он.

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По словам Завитневича, законопроект будет важным шагом дальнейшего реформирования сектора безопасности и обороны Украины. "Рассекречивание значительной части Государственного оборонного заказа, создание конкурентной и прозрачной среды на рынке вооружения и военной техники - все это критически важно для повышения обороноспособности нашего государства в то время, когда оно нуждается в безопасности и наращивании военной силы. Именно поэтому данный законопроект особенно важен. Комитет уверен, что проект Закона об оборонных закупках будет вынесен в зал голосований в апреле 2020 года, как только парламентская процедура позволит перейти от рассмотрения земельной реформы к следующим вопросам повестки дня", - добавил глава Комитета.

Кроме того, по его словам, в Комитете работают над проектом Закона о разведке, который направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами. Он должен заменить действующий Закон Украины "О разведывательных органах Украины".

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Завитневич также отметил, что ожидается внесение Президентом Украины разработанного совместной рабочей группой Комитета и Офиса Президента Украины законопроекта о Службе безопасности Украины, доработка которого будет продолжена на базе Комитета.